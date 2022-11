Trabajadores de El Salvador recibirán US$400 de pensión

EFE

San Salvador

El titular del Ministerio de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, señaló este viernes que los trabajadores de su país recibirán una pensión mínima de 400 dólares, 96 dólares más que lo que actualmente reciben los jubilados.



Lo anterior es parte de una reforma de pensiones que fue presentada hoy ante la Asamblea Legislativa por Zelaya y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a iniciativa del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele.



El titular de Hacienda explicó que los pensionados salvadoreños venían recibiendo 207 dólares de pensión minina, luego en 2021 se incrementó a 304 dólares y ahora "la gran mayoría de usuarios lo que recibirá de pensión a partir de la entrada en vigencia de la ley serán 400 dólares como mínimo".



Señaló en una conferencia de prensa, en la que no se abrió espacio para preguntas de la prensa, que son "alrededor de 53.000 usuarios del sistema de pensiones que reciben pensión minina de 400 dólares".



Zelaya apuntó que el sistema de pensiones "no se nacionalizará", porque "somos respetuosos del derecho a la iniciativa privada, pero una iniciativa privada vigilada y regulada por el Estado".



Además, señaló que se "prohibirá que los Gobierno hayan uso de los fondos de pensiones de los trabajadores" e indicó que el sistema será "sostenible y asegura un retiro digno para todos los usuarios".



"Esta reforma asegura que el Gobierno no se pueda financiar a través de los fondos de pensiones como tal", dijo.

Apuntó que se incrementará la cotización para los empleadores un 1 %, pasando de un 15 % a un 16 % que será asumido "estricta y únicamente" por el patrono, se mantendrá la contribución de los empleados y la comisión de las administradoras de pensiones privadas será de un 1 % y "ya no de un 2 % como antes".



En septiembre de 2017, la Asamblea Legislativa modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %.



Zelaya indicó que no se incrementará la edad de jubilación, se mantendrá en 55 años para las mujeres y en 60 años para los hombres.



Añadió que los salvadoreños en el exterior también podrán usar el sistema de pensiones de acuerdo a los planes de ahorro que establezcan las administradoras de pensiones en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Pensiones y "podrán abonar en diferentes planes que se pongan a disposición".



Durante años, diversos sectores se han manifestado por las pensiones que reciben y han exigido un aumento de las mismas, además del cierre de las administradoras privadas para regresar a un sistema público.



El salario mínimo actual en El Salvador para los trabajadores es de 365 dólares, y son 500.000 empleados los que reciben dicho sueldo, según el ministro de Trabajo.



La diputada oficialista y vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, señaló durante su intervención que la reforma de pensiones comenzará a ser estudiada el próximo lunes 28 de noviembre.

Indicó que se conformará una comisión especial para el estudio y análisis de la propuesta y se abrirá un espacio a "todos" los sectores, incluyendo la empresa privada.