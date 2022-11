¿Por qué no pregunta la nacionalidad? ¿Puede un vecino responder por mí? Dudas y respuestas sobre el Censo

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

Ante la ausencia de ciudadanos en los hogares por motivos de trabajo, estudio o viaje y la imposibilidad de coincidir con los empadronadores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, muchos se preguntan si pueden delegar a otros las respuestas censales, en este caso a un vecino o vecina que sí este presente.

Si bien es cierto que algunos moradores se consideran familia en vista de los años de convivencia en un mismo espacio, y donde prima la confianza, ya para este proceso hay límites establecidos en este aspecto, principalmente dirigido para los encuestadores.

Así lo comenta el director del Censo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Víctor Romero, al responder preguntas e inquietudes de los lectores de Listíndiario.com en su encuentro digital.

Romero explicó que en caso de un ciudadano no se encuentre en su casa al momento de que pasen los trabajadores censales, estos últimos procederán a preguntar a los vecinos el horario en que esas personas estarían en casa, para posteriormente coincidir con estos y dar la cobertura de lugar.

Además, dijo que con los vecinos también indagan si en una casa viven personas o no. Sin embargo, no buscan respuestas contenidas al detalle en el boleta, ya que deben ser contestadas por la familia en cuestión.

“Los vecinos no están calificados para dar informaciones pertinentes a otros hogares, eso es exclusivo de los que viven en sus respectivos hogares”, sostuvo Romero a lectores de Listín Diario.

El encargado destacó que reconocen que hay ciudadanos que por el nivel de confianza dejan llaves, niños y animales en casa de un vecino, pero para el caso del censo no aplica que personas ajena a la familia contesten la encuesta.

Aquí algunas preguntas de las respondidas por Romero a lectores del Listín:

Trabajo todo el día y es muy difcil que pueda coincidir con personal del Censo. Qué sucede en esos casos?

En esos casos lo que se busca es tener una cita con las personas, también trabajamos los fines de semana, de 8:00 a.m. 5:00 p.m. Aunque se han modificado en algunos sitios de 11:00 am a 9:00 p.m.

La extensión del Censo supone un incremento en el presupuesto que estaba planteado inicialmente?

La extensión tiene impacto presupuestario, sobre todo la parte de los viáticos y si pasa de los días 27 y 28 tiene impacto tambien en los honorarios.

¿Para qué sirve realmente el censo?

El censo es una herramienta que te permite como sociedad, planificar la políticas públicas y privadas con datos. Por ejemplo, la cantidad de niños de un sector para construir una escuela o un colegio.

¿Por qué el Censo no pregunta la nacionalidad de los habitantes?

El censo lo que recoge es la poblacion residente de un territorio, eso es lo que normalmente pregunta los censos. No es un instrumento de fines migratorios.

¿Qué porcentaje de la población ya ha sido censada a día de hoy?

La información que le podemos compartir es que en 25 provincias han sido empadronada sobre 95% de esa población. Y en el resto ha sido empadronado sobre 25%.

Hay denuncias de que empadronadores del Censo están pegando las calcomanías sin realmente cesar las casas. ¿Eso es cierto, lo han podido comprobar?

Hay varias situaciones, una vivienda desocupada se empadrona, una vivienda rechazada, también se empadrona, una vivienda en construcción también se empadrona. Y son procesos normales de los censos. También existe la posibilidad de personas con malas intenciones despeguen una calcomanía y la peguen en alguna otra puerta.

Saludo soy de la Provincia Valverde Municipio de Esperanza y mi pregunta es la siguiente. ¿ Por qué le ponen la etiqueta de censada a mi casa si no me encontraba en ella en eso momentos y nunca más volvieron , entonces me queden sin ser censado?

Valverde está dentro de las provincias que están terminando, pero probablemente los empadronadores pasaron varias veces, no fue conseguido y fue empadronada como vivienda ausente. Luego de concluido el censo se hará un operativo de recuperación de cobertura para cubrir esas viviendas ausentes.