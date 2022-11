Director de Censo dice “es normal” la deserción de empadronadores

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

El director del Censo de la Oficina Nacional de Estadística (One), Víctor Romero, informó este miércoles que es normal la deserción de empadronadores en este tipo de proceso censal.

Durante una entrevista con Listín Diario, Romero informó que hay diferentes situaciones que se les presentan a estos ciudadanos inclusive desde el proceso de capacitación y durante el trabajo de campo, al buscar los datos.

“Después que comienzan a trabajar hay un grupo que deserta, eso es normal. No nos ha sucedido porque no nos ha llegado el momento, pero hay personas que se dan cuenta que no era lo que querían, que hay muchos perros que le salen de repente en las calles…”, expresó el encargado.

Además, agregó que ocurren situaciones buenas que hacen que los encuestadores también renuncien a la idea de ser parte del equipo, al explicar que pueden conseguir un trabajo, y que de ser mujer se da cuenta que está embarazada y decide no ser parte.

Al hablar sobre los que desertado desde la capacitación, comentó que está ocurre de una forma diferencial por provincia, es decir, que hay demarcaciones cuyo proceso de reclutamiento es complejo por la volatilidad del individuo.

En ese sentido, dijo que de la región sur y noroeste son más estables, debido a que los grupos permanecen intactos desde el principio.

En cambio, en Santo Domingo, Santiago y La Altagracia es más complicado, debido a que son requeridos con más frecuencia para ocupar vacantes.

No obstante, comentó que a medida que los ciudadanos se retiraban, procedían de manera inmediata a buscar reemplazo, por lo que cuentan en la actualidad con la cantidad de personas que se estableció desde el inicio, 35,000 personas capacitadas.

“Hay situaciones que se nos presentan por el volumen y la naturaleza del operativo de campo y puede pasar cualquier incidente, es algo que no deseamos, pero estamos conscientes que es parte del trabajo”, expresó”, destacó.

Pagos capacitación

Sobre los pagos de la capacitación de los empadronadores y supervisores dijo que lo tenían estipulado efectuar entre este miércoles y mañana jueves.

Sin embargo, refirió que una vez concluido el proceso, estos ciudadanos se convertirían en un personal contratado por el Estado. En ese contexto, dijo que en este último los trámites burocráticos son lentos.

“Nosotros no tenemos un mecanismo para inmediatamente concluya la capacitación nosotros día a día ir pagándoles, porque tenemos que tener un auditor y una persona de nómina pagándole a cada uno y eso es insostenible”, subrayó Romero.

Explicó que han capacitado en dos etapas y que gracias a sus esfuerzos procesan los pagos de la primera.