¿Es de los que quiere viajar en avión desde la Isabela a Pedernales? Conozca los detalles

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

Este martes se realiza el vuelo inaugural de la ruta doméstica desde Santo Domingo hasta la provincia de Pedernales, y será a partir de la próxima semana que se inician de forma regular.

Si usted es de los que se sienten seducidos por visitar esta turística provincia fronteriza, con la majestuosa Bahía de las Águilas y otros atractivos, acortando el tiempo de unas cinco horas vía terrestre por 35 minutos por aire, conozca algunos de los requisitos.

El primero es que el costo de la reservación es de 50 dólares por ida y 50 dólares el regreso.

Los vuelos domésticos van desde el aeropuerto La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer, hasta el aeródromo de Cabo Rojo, en la provincia Pedernales.

Se requiere una identificación

Por tratarse de vuelos a lo interno del territorio nacional, los dominicanos solo deben presentar una identificación, no requieren de pasaporte.

El equipaje permitido es de dos maletas, una registrada en bodega sin costo, con que no pese más de 33 libras, unos 15 kilos; y una maleta de mano con un peso máximo 17 libras ( 8 kilos).

Las reservaciones y vuelos

Horario de atención para reservaciones y cambios está establecido de lunes a domingos 8:00 de la mañana a seis de la tarde.

Mientras que los vuelos del aeropuerto Joaquín Balaguer al Aeródromo de Cabo Rojo es de 9:00 AM a 9:35 AM lunes y viernes y de regreso a Santo Domingo de 10:15 AM a 10:50 AM lunes y viernes.

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp), el Fideicomiso Pro-Pedernales y la Junta de Aviación Civil (JAC) anunciaron el inicio de los vuelos domésticos desde el aeropuerto La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer, hasta el aeródromo de Cabo Rojo, en la provincia Pedernales, como parte de las acciones para el desarrollo del nuevo destino turístico en esa demarcación.

Durante el acto de lanzamiento, el director ejecutivo de la Dgapp, Sigmund Freund, informó que, a partir de hoy, primero de noviembre, la empresa Republic Air (REP-AIR) en alianza con la aerolínea Air Century iniciará la operación de la nueva ruta, luego de ser adjudicada bajo un proceso de licitación realizado bajo el mandamiento del Fideicomiso Pro-Pedernales.