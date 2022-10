Ministro Economía: RD con reto de acelerar prosperidad económica

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, dijo ayer que República Dominicana todavía tiene el reto de acelerar la prosperidad económica, en ocasión de la celebración de la tercera Mesa de Diálogo RD-Eurosocial.

Isa Contreras declaró a la prensa que aunque en el país se proyecte un crecimiento económico significativo en comparación con los demás países de la región aún no se corresponde en la misma dimensión al mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos.

En tal contexto, explicó que esto se debe a la desigualdad que predomina en la sociedad, que no percibe de forma equitativa los beneficios del desarrollo de su economía, y cuya responsabilidad de lograr esta meta recae sobre el Estado.

“RD tiene un triple desafío de acelerar la prosperidad económica y eso significa transforma continuamente las empresas para que sean productivas, las micros que crezcan y se modernicen, al igual que las medianas y grandes la empresas”, argumentó Contreras previo a su entrada, en el encuentro que se realiza en un hotel del Distrito Nacional.

También, el funcionario añadió que para que haya un mejor estado de bienestar entre la ciudadanía, se deben proveer servicios públicos de calidad en diferentes en áreas como en salud y educación.

Comentó que en el país hay un plan nacional para achicar esta brecha, pero que hay pocos recursos, así como “mucha estrechez fiscal” para mejorar esta situación.

Asimismo, Juan Manuel Santomé, director de Eurosocial, informó que al igual que unos países de Europa, en este país imperan problemas aunque en distinta intensidad de protección social, empleos de baja calidad, así como de hábitat.

Santomé expresó que la pobreza y la desigualdad es multidimensial y requiere una intervención integral.

En ese contexto, resaltó que uno de los ámbitos importantes a tratar es en el área de género y embarazo en adolecente que tiene una relación directa con la pobreza, así como el territorio, la fiscalidad generar recursos domésticos, la justicia restaurativa, entre otros.

“Lo cierto es que si no se logra introducir algún tipo de ajuste en los mecanismos propios del mercado libre, esto significa un estado de bienestar, que distribuya la riqueza y la renta per cápita sino realmente no va a llegar a los más pobres, vulnerables y la brecha sigue aumentando”, refirió.