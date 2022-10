El Gobierno prioriza buscar solución a crisis gobal del gas

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

El mercado mundial de los combustibles sigue en aprietos. Actualmente el precio del Gas Natural se encuentra en niveles exorbitantes y, según revelaciones del viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, el tema es complicado, pero el Gobierno ante la situación crítica mundial de los precios del gas, producto de la guerra rusa, mantiene como agenda prioritaria seguir explorando las mejores posibilidades con “soluciones razonablemente satisfactorias”.

En el país hay una capacidad de almacenamiento para más de un mes de combustibles, pero el mercado mundial convulso ha llevado a planificar el mercado a futuro. Recordó que en 2021 cuando el problema en Texas y ahora con el huracán Fiona no hubo problemas de desabastecimiento en RD.

Subsidios son valorados

Pérez Fermín dijo en una entrevista para Listín Diario que es necesario entender el gran aporte que ha hecho el Gobierno del presidente Luis Abinader en materia de subsidios, especialmente para los combustibles, en las importaciones de insumos para la producción y en materiales para la construcción, entre otras medidas que incluso ha sido altamente valoradas por organismos internacionales y escogida como modelo en otros países.

El viceministro recordó que solo la semana pasada el Gobierno dispuso un subsidio de RD$600 millones para que los combustibles no suban de precio en el mercado local.

“El Gobierno tomó las medidas en el momento preciso. Empezó a subsidiar en el momento adecuado”, indicó el funcionario al señalar que esas disposiciones fueron las que contribuyeron a la rápida recuperación de la economía, por su impacto positivo en la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED).

El país, dijo, “somos los primeros en recepción de IED en toda la región”. El viceministro explicó que la guerra rusa en Ucrania ha roto la armonía de precios y por eso en Europa, ante la imposibilidad de acceso al Gas Natural ruso, buscan productos equivalentes y eso ha hecho subir la demanda de productos líquidos (gasolinas, diésel, gas y otros).

Actualmente hay la misma demanda de crudo, pero un aumento de demanda de productos terminados y eso es lo que explica que a pesar de que en el 2008 con una crisis de combustibles y un crudo WTI en US$150 por barril las gasolinas estaban más baratas que ahora.

Hoy día, agregó, a pesar de que el precio no ha pasado de US$123 por barril las gasolinas están más caras que cuando el crudo estuvo a US$150. Ese comportamiento se debe, añadió, a la demanda y oferta de productos específicos.

Sostuvo que es por eso que la incertidumbre de los mercados no está sujeta a variables financieras, sino a la capacidad de acceso a algunos productos líquidos.

En ese contexto, Pérez Fermín explicó que ha entrado el Gobierno, al aplicar subsidios en función del mercado y del impacto local, adoptando medidas tan importantes que lograron reducir la inflación en dos dígitos. El Gobierno, aseguró, no ve el subsidio como un gasto, sino que lo ve como una inversión y una muestra de ello es la estabilidad de la economía, la competitividad y la paz social.



Proyecto en el Congreso

Pérez Fermín aseguró que una nueva ley de hidrocarburos será beneficiosa, porque buscar dar orden, transparencia y salir de cualquier discrecionalidad que pudiese tener ese sector, a propósito del proyeto de ley que está en el Congreso.

No hay solicitudes

En el caso de supuestas solicitudes de reexportación de combustibles, el viceministro del MICM indicó que se habla de “un par de solicitudes”, pero todavía no hay nada aprobado y en todo caso sería un tema de gobierno a gobierno, pero de lo que debe estar seguro la población es de que el combustible que sea reexportado no será subsidiado y por tanto no implicará sacrificio para la población ni para el Gobierno.

Decomisos

En cuanto a las importaciones informales de gente que vende gasolinas en Haití , mediante contrabando por la frontera, reveló que las autoridades reportan un aumento de incautaciones, ya que se han hecho varios decomisos en la frontera junto con el CECCOM (Cuerpo Especializado de Control de Combustible).