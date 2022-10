Economista dice inflación seguirá alta hasta el 2024

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

La economía dominicana tiene uno de los mejores ritmos de crecimiento de América Latina y aunque ese prevé bajará este año, éste mantendrá su perspectiva positiva, los niveles de inflación se moderarán, pero seguirán por encima del rango meta hasta el 2024.

El dato lo ofrece el director y fundador de Ecoanalítica, el economista Alejandro

Grisanti, en una entrevista ofrecida a Listín Diario, donde explicó que con la inflación se produce un fenómeno que se produce cuando se “desanclan las expectativas”, lo que dijo ocurre cuando los empresarios o los sindicatos esperan la inflación y buscan incrementar los precios antes y lo que indica produce un circulo vicioso.

“Ese desanclaje de las expectativas inflacionarias se ha venido dando, el Banco Central lo ha venido reconociendo y eso hace que sea más dificil de detener ese proceso inflacionario”, sostuvo el economista.

Señaló que se espera que este año la inflación se ubiqué cerca del 8.1% y para el 2023 alrededor del 6%. Agregó que se proyecta es que sea para el 2024 cuando el nivel de inflación logré establecerse o converger en el rango meta de 4% +/-1.

Sobre la tasa de interés, Grisanti estima que es poco lo que va a seguir creciendo y refirió que posiblemente para inicio del 2023, la tasa de política monetaria empiece a bajar y se ubiqué a final de ese año cerca del 7%.

El experto se mostró optimista con el ritmo de crecimiento de la economía dominicana, la cual sostuvo que cerrá este año en 5,6% y que en 2023 promediará un 4,3%, lo que dijo vendrá condicionado por la reducción del ritmo de la actividad turística, las subidas de las tasas de interés y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en los precios de la materia prima en los mercados internaciaonales.

Crecimiento desigual

?El crecimiento ha sido muy desigual por sectores. Hay dos sectores que no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia, uno es el sector minería, que ha venido cayendo muy fuerte en los últimos dos años y no solo por tema de pandemia, sino que creo que hay un rezago en alguno de los permisos, y el otro sector que no se recuperó a niveles previos a la pandemia es el sector turístico (…) que tuvo en el 2021 un 6% por debajo del 2019” indicó Grisanti.

Refirió que al 2021 todos los sectores ya se habían recuperado menos minería y turismo, y que el turismo, ya para el 2022, se recuperó por encima de los niveles prepandemia.

Refirió que República Dominicana está entre los tres países que más rápido se recuperaron de la pandemia y apuntó que en solo un año el país había recuperado todo lo que perdió y “un poquito más” y en este 2022 va a ser el país que más crece de América Latina, por encima de Brasil, Chile, Perú.

Explicó que de 5,6% que se estima crecerá la economía este año pasará a 4,3% en 2023, lo que vendrá condicionado por la reducción del ritmo del turismo, las subidas de las tasas de interés y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en los precios de la materia prima.

Tema pendiente

Al analizar el comportamiento de la economía dominicana, Grisanti señaló que un tema pendiente del Estado dominicano es la tendencia a gastar por encima de sus ingresos y afirmó que la deuda de un país no debe sobrepasar el 60%, porque empieza tener complicaciones en el manejo de la economía.

Destacó que el gran desafio del gobierno es evitar la provocación a gastar más y por encima de lo que debe y señaló que le ha impresionado que, siendo este un gobierno nuevo (o sea, un grupo que está por primera vez en el poder) haya logrado el control del gasto que exhibe hasta el momento.

Indicó que no se vislumbra, por lo que queda de gestión a este gobierno que se pueda realizar la reforma fiscal y refiere que ante la necesidad de aumentar los ingresos fiscales es necesario aumentar la productividad lo que se hace imposible si no mejoran los niveles de educación.

Sostuvo que es sumamente imporante que el país se enfoque por lograr ser Grado de Inversión y que esto debe ser asumido como un proyecto país. Aseguró que países con mayores niveles de desigual que han logrado posicionarse con Grado de Inversión.

Reveló, como una propuesta de Ecoanalítica en la que están trabajando, la importancia de que todos los sectores se dispongan a hacer un Gran Pacto en favor del país para lograr que al 2030 República Dominicana tenga Grado de Inversión.

Buena labor

El economista destacó la gran labora que ha realizado el Banco Central de la República Dominicana para mantener el equilibrio macroeconómico y la gran institucionalidad que exhibe en cada acción que realiza dejando ver que ejerce una autoridad monetaria independiente cuyo principal foco es mantener el equilibrio y el poder de compra del peso. "Uno ve al pueblo dominicano con mayor confianza en su Banco Central", enfatizó.