Presupuesto contempla ingresos por gravámenes a las plataformas digitales para el 2023

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

El Proyecto de ley del Presupuesto General del Estado del próximo año 2023, contempla la aplicación de gravámenes a las plataformas digitales.

"Eso va y dejarlo así sería un sacrilegio”, afirmó hoy el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en un encuentro con periodistas en la sede del Ministerio.

Vicente explicó que no se trata de un palo acechado ni nada por el estilo, porque de eso se ha estado hablando desde hace mucho e incluso en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se ha estado trabajando en esto.

“ El proyecto de Reglamento que regula la aplicación del ITBIS a los servicio digitales en RD está en el Poder Ejecutivo, pendiente de un decreto presidencial, se informó en la DGII.. ”



Vicente indicó que el presupuesto nacional tiene muchas rigideces como el 4 % a la educación, monto que alcanzará los RD$275,000 millones para el 2023; subsidios a la electricidad por RD$70,425 millones y RD$20,000 millones solo para mantener los precios de los combustibles, entre otras importantes sumas que llegarán a los RD$187,486 millones.

El funcionario explicó que solo a protección social el proyecto de presupuesto contempla asignaciones por RD$171,375 millones para incrementar los programas de protección y de urbanización y servicios comunitarios. Además de RD$64,137 millones de productos de consumo masivo de la canasta básica.

Recordó que hay límites de ingresos en cuanto medidas contempladas en la Ley 253-12, de reforma fiscal, que no se aplicarán.

Jochi Vicente dijo que se ha estado hablando con los representantes de las plataformas, porque eso es una nueva actividad económica que ha surgido fruto de la nueva tecnología y es un competencia desleal para los hoteles y trabajadores dominicanos mediante el Airbnb, que está erosionando la capacidad de los estados.

Muchos países, dijo, están viendo gravar esa actividad, para que las rentas que generan de fuentes dominicanas tengan una tributación razonable.

Vicente dijo que desconoce cuándo se aplicará, pero está contemplada.

Hace meses, la administración tributaria indicó que tiene muy avanzado un reglamento para aplicar impuestos en la fuente a las plataformas digitales, el cual esperaba aplicarlo este mismo año.

El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, explicó en ese momento que no se trata de un proyecto de ley, sino que se está consensuando el reglamento de aplicación para gravar las plataformas digitales, porque el Código Tributario no contempla ese gravamen y por eso no tiene que ir al Congreso.

"Está muy avanzado, y estamos trabajando con todas las plataformas digitales que no tienen domicilio permanente en la República Dominicana", precisó.

Explicó que en la actualidad se propone compensar un impuesto con otros, dentro del proyecto de modernización del sistema, para que sea fácil usar la plataforma virtual, debido a que el mundo se encamina hacia la facturación electrónica general, obligatoria.

Proyecto

En la página 75 del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado, el cual contiene 242 páginas, se establece que para el año 2023 se cuenta con un grupo de acciones y de normas administrativas que tendrán un efecto decisivo para la sosteniblidad de recursos y el cumplimiento de obligaciones internas y externas.

Entre estas acciones, manda a la promulgación del borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley 168-21, sobre Administración de Aduanas.

En el caso de la DGII, además de la promulgación de la Ley de Facturación Electrónica, el Proyecto de Ley que modifica el Título I del Código Tributario, la aprobación del Proyecto de Reglamento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores en el exterior.

De igual modo, otras acciones estarán orientadas a la formalización de de contribuyentes que realizan operaciones sin encontrarse debidamente registrados ante la Administración Tributaria, medinte la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para los fines.