Constructores de Santiago afirman que solo algunos materiales registran una ligera disminución de precios

Santiago, RD

La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) advirtió que la rebaja producida en algunos de los materiales de construcción no impacta la totalidad de las alzas en los últimos dos años.

Alejandro Fondeur, presidente de Aprocovici, informó que un proyecto inmobiliario tarda en promedio dos años en todo el proceso de desarrollo hasta que pueda ser vendido y que en los últimos 24 meses las empresas promotoras y constructoras de viviendas han padecido el aumento de más de un 40 % del costo de erigir las edificaciones.

¨Hablar de una disminución significativa en la materia prima para construir es improcedente. ¨, manifestó Alejandro Fondeur.

Fondeur basó su argumento en el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, que calcula en un 41.04 % el aumento del costo de la vivienda en general, desde enero 2020 (161.78) a julio 2022 (228.16). Cuando el promedio de aumento durante los períodos 2012 al 2019 fue de 3.36 % anual.

El presidente de Aprocovici aseguró que entre los productos que han experimentado una ligera disminución está el acero, cuando el sector ha padecido alzas en todos los materiales de construcción incluyendo cemento, acero, hormigones, bloques, madera, agregados, pisos y cerámicas, pintura, tuberías PVC, materiales eléctricos, entre otros.

Fondeur confía en que se emitan las señales correctas para que no se cree una percepción errada. El ejecutivo reconoció que el sector ha sido muy afectado por la inestabilidad de los precios provocada por escasez de contenedores, así como el incremento de la materia prima internacional y mano de obra local, pero, no está de acuerdo, al no ser cierto, que se difunda la información de que esta pequeña baja los precios compensa los impactos que ha venido enfrentado el sector.

“Esperamos que cuando se controle la inflación, las autoridades estarán abiertas a retomar medidas económicas que permitan mejorar las tasas de interés tanto a los adquirientes de viviendas como a los desarrolladores, sabiendo que hemos sido de los más golpeados”, expresó Fondeur.