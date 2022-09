El 93.9% de los trabajadores domésticos registrados entre enero y junio eran informales

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, R.D.

A junio de este año, la División de Encuesta del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central, registró un total de 236,797 personas dedicadas al servicio doméstico en el país, de las cuales un 93.9% se mantenían en el sector informal y solo el 6.01% en el sector formal.

Los trabajadores domésticos informales representan el 8.17% del total de ocupados informales y el 11.23% de los ocupados formales, de acuerdo a los indicadores del mercado laboral para personas de 15 años.

Al segundo trimestre del 2022 se registró un aumento de 21,025 personas dedicadas al servicio doméstico, pasando de 215,772 en el primer trimestre a 236,797 en el segundo.

Recientemente, el Gobierno dispuso la formalización del trabajo doméstico en el país para cumplir con el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableciendo su ingreso, en los próximos tres meses, a la seguridad social bajo el esquema del régimen subsidiado-contributivo y un salario mínimo de RD$10,000 para el sector.

Según la Guía para la Formalización del Trabajo Doméstico, las personas dedicadas al servicio doméstico tendrán que firmar con su empleador un contrato con una jornada laboral de ocho horas diarias y como propuesta se definen tres horarios de: 6:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y 6:00 p.m. a 8:00 p.m. El contrato también debe incluir el derecho a vacaciones y el descanso diario o semanal.

Otros datos laborales

A junio 2022 se registraba una población total de 10,610,654 y está 7,854,612 representaba la población en edad de trabajar (PET) y 4,958,268 como fuerza de trabajo, de la cual 4,702,017 ocupados (2,158,711 formales y 2,306,509 informal).