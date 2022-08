Ito Bisonó inivita a emprendedores a participar de la 6ta edición de Pitch At The Beach en RD

Santo Domingo, RD

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Itó Bisonó, invitó a todos los emprendedores dominicanos a formar parte de la sexta edición de Pitch At The Beach, en Punta Cana, República Dominicana.

El evento tiene como objetivo acoger a la clase emprendedora y empresarial para continuar impulsando el crecimiento de dichos sectores y crear vínculos que generen alianzas productivas a favor del incremento de la economía mundial.

‘‘Conocemos y valoramos la importancia que reviste este Pitch ante el ecosistema de inversión del emprendimiento en Latam, es por esta razón que quiero aprovechar la ocasión para invitarle a conocer todas las oportunidades que brinda nuestro gobierno para la inversión extranjera y más aún cuando se trata de fortalecer el ecosistema emprendedor, por ejemplo, en la actualidad estamos enfocados en continuar impulsando planes y programas para fortalecer el emprendimiento y la mentalidad y cultura emprendedora, además de promover la creación de industria tecnológica y de triple impacto con la finalidad de que inversionistas de capital emprendedor puedan continuar proveyéndose de herramienta necesaria para la sostenibilidad de empresas innovadoras y de iniciativas de alto impacto’’, expresó el titular del MICM.

Sobre el evento

Pitch At The Beach, es la actividad de inversión más importante de Latinoamérica que conecta a las ideas más disruptivas con los inversionistas que podrían hacerlos posibles, logrando posicionar el networking como un valor de gran relevancia para los asistentes, además de lograr incentivar acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. Reunirá a líderes nacionales e internacionales con amplia experiencia en cripto, blockchain, NFT's (Token no fungible), finanzas, comercio electrónico, marketing y más.?

Luego de su exitosa presentación en Portugal, Pitch At The Beach llega a las playas dominicanas en su sexta edición, que tendrá lugar en Punta Cana, del 23 al 25 de septiembre del presente año, con el apoyo de Palante Dominicana.