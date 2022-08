Ética sugirió cancelar a siete funcionarios no declaran bienes

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

La doctora Milagros Ortiz Bosch, responsable de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), reveló que se ha creado una comisión de cinco miembros que solicitó al Poder Ejecutivo la cancelación de siete funcionarios del Gobierno, que forman parte de un total de 41 que no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas.

En una entrevista por teléfono, Ortiz Bosch, dijo que esa recomendación está en manos del Presidente y, por tanto, no podía ofrecer detalles de nombres o de esas dependencias.

La funcionaria explicó que en abril había 44 funcionarios pendientes de presentar su declaración patrimonial, conforme a la Ley 311-14, tres de los cuales correspondían al Poder Judicial.

También, había una diputada y dos funcionarios de estos que entregaron sus declaraciones el jueves pasado y por eso están en proceso. No obstante, indicó que 15 completaron sus declaraciones, pero 13 prefirieron renunciar para no presentar sus declaraciones juradas.

La Digeig es la entidad encargada de dar seguimiento a los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo y que obligados por ley deben presentar su patrimonio ante la Cámara de Cuentas al momento de asumir el cargo.

La pasada semana, este medio publicó un reporte en el que, basado en los datos del portal de la Cámara de Cuentas, habían casi 500 (494) funcionarios que no habían presentado su declaración jurada de bienes al corte de abril de este año, la mayoría de los cuales correspondían a funcionarios del Gobierno pasado.

A la vez que de estos habían 59 funcionarios activos en la misma situación, una parte que entraba por vez primera y otros a los que se les había pedido que actualizaran sus datos de bienes patrimoniales, según consta en el documento de 71 páginas, publicado al corte de abril 2022 en el portal de la Cámara de Cuentas.

Ayuntamientos tampoco

Funcionarios de los ayuntamientos no han presentado sus declaraciones, datos que aparecen en otro documento de 420 páginas y que fue corroborado por la funcionaria, quien precisó que ningún otro Gobierno ha trabajado más que el actual, que preside Luis Abinader, para dar cumplimiento a la Ley 311-14.

Ortiz Bosch explicó que la entidad que preside da seguimiento a los funcionarios del Poder Ejecutivo, no a los demás poderes; y que al corte del 13 de abril de este año, “y entregamos 15 que completaron después del día 13”.

Indicó que de 41 que correspondían a nombramientos por decreto, 15 habían comenzado el proceso, 13 que no tomaron posesión, “que renunciaron o que los cancelaron inclusive, dos que habían sido suspendidos por el Presidente de la República en decretos anteriores.

También hubo un caso, en Indesur, que no fue calculado porque fue suspendido y no volvió a tomar posesión.

“Eran 15 que habían completado, 13 que habían renunciado, que habían preferido, para no dar declaración jurada, renunciar…alguno que otro”, reveló Ortiz Bosch.

En esa sumatoria van 28, y tres que no eran el Gobierno, sino que corresponden a otros poderes y, por tanto llegan a 31 y a los que en la lista de la Cámara de Cuentas aparecen agregados algunos que fueron suspendidas por el Presidente y no han vuelto a tomar posesión y no trabajan en el Gobierno.

Los siete

Los siete en los que hay una recomendación de cancelación están bajo el seguimiento de la comisión de cinco miembros, pero hay pendientes muchos problemas por resolver, como crear un puente de información, porque a la Cámara de Cuentas no le llega la cancelación de un funcionario, como tampoco cuando hay una toma de posesión, dijo.

Por eso se instruyó al Contralor General de la República para que no ingrese en la nómina pública un funcionario hasta que no lleve una copia de la declaración jurada de bienes, agregó Ortiz Bosch.

“Hemos hecho un gran trabajo y queríamos aclarar que nunca un Gobierno se había preocupado tanto por esa declaración jurada de bienes”, recalcó la directora de ética, incluyendo publicar cuando un ministro tiene un capital en el país o fuera.

Llegamos al segundo año y nunca ningún Gobierno había hecho eso, recalcó Ortiz Bosch.

“Esas gente no son de nosotros”

“Esas gente no son de nosotros. Los siete van a durar hasta el día 17. La verdad es que hemos hecho un gran trabajo”, precisó Ortiz Bisch.

“Nosotros ya entintamos, la comisión, que somos cinco, la cancelación de los siete”, reiteró la funcionaria ante la insistencia para que señale los ministerios o direcciones de los que saldrán del Gobierno por no cumplir con su declaración jurada de bienes.