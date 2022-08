Diferencias en precios de alimentos crean brecha en mercados

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Desde los cartones con 30 huevos en un rango de precios de RD$160 a RD$180, el pollo con un valor de RD$68 a RD$80 y otros más en los cuales su valor puede variar incluyendo hasta el sector donde se encuentren y como los vendedores los compran para futura comercialización es el escenario que se vive en los mercados de la capital dominicana.

Los comerciantes de productos avícolas defienden el precio de su mercancía contando que la expenden al público dependiendo lo que pagaron para poder comprar el producto, especialmente los huevos y pollos y que se llevan en diversos puntos de venta hasta 20 pesos de diferencia.

“Usted nunca encontrará el pollo igual en todos lados, porque no nos surtimos de las mismas personas, ya que el compra un pollo pelado y bonito, no es igual que el que compra uno vivo para matarlo o si lo recibe matado, sin plumas y envuelto en plástico”, expresó Arcadio Bueno.

Al visitar la pollera “El Mejor Pollo”, la cual queda en el sector María Auxiliadora, su comerciante expresó que para este lunes esperaba que su artículo llegara a un menor precio.

“Para mañana (hoy) puede ser que baje dos o tres pesos, yo lo tengo a RD$67 pero lo voy a llevar a RD$65” para mí gente”, declaró Simón Medina.

Uno de los más asiduos y fieles clientes de Medina, de nombre Rey Canario, entiende que la situación económica local está “complicada” pero que se debe comer todos los días y por ende comprar los alimentos también.

“Antes todo estaba más barato, la cosa se ha complicado y mire que gracias a Dios yo puedo comprarle sin problemas la comida a mí familia, pero la calle está dura, pero hay que comprar como sea”, argumentó Rey Canario.

Algo que resaltaron los mercaderes avícolas es que hasta el momento no ven su producto como “difícil” de adquirir. En otros establecimientos comerciales visitados como el “Mercado de los Guandules” el pollo tiene un costo de RD$70 a RD$85 la libra.

En el caso de otras carnes como son las de res y el cerdo, los comerciantes especifican que en años anteriores estas tenían pocos cambios en su valor monetario pero que en el último año estas han mostrado una alza la cual califican de “preocupante”, ha esto se suma el factor que según los entrevistados varios mataderos están racionalizando la compra entre los comercios y no se pueden realizar compras de forma libre.

Papo y Christopher tiene una carnicería desde hace muchos años y esta es un punto donde los residentes en el sector 27 de Febrero se reúnen a realizar sus compras referentes a la carne de cerdo y vaca.

“¡Eso es un abuso!, la carne de res duró un promedio de unos casi cuatro años y pico que no subía el precio, pero en los últimos tiempos y de repente le subieron más de RD$30, principalmente el cerdo y la res están carísimas, hemos tenido que subirle ya que de otro modo no la podríamos vender, la suerte es que siempre tenemos una clientela estable, el cerdo es el producto que menos se no está vendiendo, pero lo que se ha hecho con la res es abusivo”, narró Christopher Martínez.

En la actualidad, el precio de la carne de vaca se encuentra a partir de RD$175 la libra, en forma de bistec con RD$200, costilla y filete con valor de RD$160, mientras que para la carne de cerdo la libra cuesta unos RD$170 y en corte de chuleta RD$150 la libra.

Ciudadanos que se encontraban realizando compras en el establecimiento comentaron cómo se sienten respecto a la situación de los alimentos.

“Bueno, lo veo todo mal, esto no está para pobres, aquí se andan llevando al supuesto clase media a la clase pobre, pollo, arroz, están en un punto que hasta yo que tengo un trabajo, que no es tan malo, he tenido que tomar medidas de salve en mí casa y de vez en cuando me hago la loca con la carne para que la compra me rinda un chin el peso”, explicó Cristina García.

Un tema que resaltó dentro de lo conversado con los mercantes, es que niegan rotundamente las declaraciones orientadas a que los precios de los alimentos pertenecientes a la canasta básica familiar se encuentran bajando de precio.

“¿Dime que está barato?, esa es la pregunta, hasta la mercancía más sencilla ahora mismo está unos 50 pesos por encima de lo que se compraba normalmente”, informó Esteban Rojas.

Granos y vegetales

En el área de los granos y vegetales, las personas muestran descontento con el precio del arroz, habichuelas y los guandules, de este último se habla de un aumento de más de RD$40 pesos.

“Para uno comer arroz con habichuelas tendrá que ser rico, imagínate una casa con más de cuatro personas están a dos pasos de comer aire”, exclamó María Rodríguez.

El arroz tiene una variación de coste dependiendo de su calidad, siendo el selecto con un tope máximo de RD$32 la libra y el algranel de RD$25 por libra, los llamados arroz de “término medio” con un intervalo de RD$28 a RD$30 pesos.

Las habichuelas según su clase, las rojas con a RD$80, la negra con RD$55 y la gira con RD$55, todas estas por libra.