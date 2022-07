Crece indignación en la población por alta facturación eléctrica

Anyara Solano

Santo Domingo, RD.

El aumento de los reclamos, la indignación y el notable descontento de la población ante el aumento descomedido del pago de la tarifa eléctrica, son la descripción perfecta de la situación que afronta el país.

En un recorrido de Listín Diario por las diferentes oficinas eléctricas, se comprobó el clamor del día a día de los consumidores.

Carla Pérez, residente del sector Brisa Oriental en Santo Domingo Este, de pagar en mayo RD$1,782 pasó a pagar en su factura de junio RD$3,380, lo que calificó de “aumento excesivo, sin justificación”.

“Por el contrario, tengo menos consumo de energía en los últimos meses”, citó la mujer mientras afirmaba que por el incremento eléctrico ha hecho que en la casa disminuya el uso de la plancha para desarrugar la ropa.

Además del elevado precio del servicio eléctrico, se le añade la tanda de apagones que afirma se siente en el residencial donde vive.

Carla manifestó que en su localidad han tenido apagones de hasta tres días. “Aquí tenemos constantemente apagones, la comida se me daña por tantas horas sin energía”, expresó.

Porfirio Domingo, morador del sector San Carlos, comentó que al comparar su tarifa con la del mes anterior comprobó que incrementó RD$500, lo que quiere decir que de pagar aproximadamente RD$1,300, su cuenta en este mes fue de RD$1,800, según el ciudadano.

Domingo sostuvo que en su vivienda solo reside junto a su esposa y que usan dos abanicos y tres bombillos, artículos que categoriza de bajo consumo.

Otra entrevistada que se quejó por la situación fue Elizabeth Feliz Molina, moradora del sector San Carlos, quien expuso que en los últimos cuatro meses su factura ha aumentado significativamente. Indicó que este mes pagó RD$1,355, unos RD$200 más de lo que paga habitualmente.

Una problemática similar, sobrelleva Rosalía Morales, residente en Santo Domingo Este, quien con un tono indignado indicó que en este mes el dinero no le iba a alcanzar para pagar otros gastos. “Ahora mismo pague RD$4,620 y decía que era hasta hoy y cuando vengo y consulto me dicen que son RD$7,000. Le preguntó: ¿Por qué le colocaron esa cantidad?, y lo que me dice es que tiene unos cuantos días que salió y que va corriendo”. “En una casa pobre donde no tenemos para eso”.

Quejas por apagones

Para el residente del sector San Carlos, Ramón Hernández, el servicio eléctrico es insuficiente, pues asegura que en el barrio duran hasta ocho horas sin electricidad.

Hernández, manifestó que con la eliminación del subsidio los gastos se han incrementado. “La factura no baja porque tengamos apagones, se llevan la luz a cualquier hora, y a veces duramos hasta ocho horas”.

Casos en Protecom

El director de Protecom, Edward Bautista, informó a Listín Diario que desde enero a la fecha, la entidad ha recibido 19,859 reclamaciones de los usuarios, de las cuales tienen 10,795 son en amparo de los ciudadanos.

Más quejas

El aumento de la factura del servicio de energía de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) ha sido un tema constante de quejas por parte de la población en la región del Cibao.

Las facturas de energía eléctrica han tenido un incremento desde los RD$400 pesos hasta incluso el doble del dinero pagado anteriormente, situación que se ha producido “sin explicación alguna”, según ciudadanos consultados.