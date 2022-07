El requisito del inglés baja asistencia a feria empleos

Shaddai Eves

Sólo un puñado de ciudadanos acudió ayer a la feria de empleos que realizó el Ministerio de Trabajo, a través de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (Senae), para postular por puestos de trabajo disponibles en tres compañías del sector aeronáutico. Y la razón fue porque el requisito fundamental consistía en “tener un nivel del idioma inglés avanzado”.

Aunque las puertas del evento, que tuvo lugar en el mismo edificio gubernamental ubicado en el sector Centro de los Héroes del Distrito Nacional, abrieron cuando el reloj marcó las 9:00 de la mañana, fue justo en ese momento cuando empezaron a llegar ciudadanos en busca de obtener uno de los 170 puestos.

Algunas 17 personas estaban esperando fuera 15 minutos antes del inicio, como el joven Jairol Esteban, quien expresó que “lo volvieron a llamar”, luego de que en la jornada de empleos pasada, que tuvo lugar en el edificio Juan Isidro Jiménez de la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD), en la que una multitud se agolpó, no lograra el empleo deseado.

La asistencia a la jornada de oportunidades laborales se mantuvo tímida durante el tiempo que permanecieron en el lugar reporteros de LISTÍN DIARIO.

La directora del Senae, Vivian Jacobo, atribuyó la notable poca cantidad de interesados “al selecto perfil que buscaban estas empresas, siendo el requisito mayor el dominio del idioma inglés”.

La aerolínea Jet Blue, asociada con las compañías Servair y Longport Aviation Security, fueron las que ofertaron las vacantes.

Fueron comoquiera

Algunos de los ciudadanos que se apersonaron en la feria de empleos sólo tenían conocimientos básicos del idioma inglés. Otros no lo manejaban y estaban los que no pertenecían al sector aeronáutico, de otras áreas de estudio, quienes fueron porque tienen la necesidad de un trabajo.

Jairol Esteban, de 25 años de edad, quien se graduó de comunicador en 2020, fue a la feria “a ver si conseguía un empleo de lo que sea, porque quiere trabajar y lo necesita”, pero no logró lo deseado. Después de 10 años, tiene la esperanza de dedicarse a lo que estudió.

En la sala de espera para su entrevista, esperaba su turno en uno de los asientos Bernarda, con una situación similar a la de Esteban.

Desde Haina se trasladó hasta el Ministerio de Trabajo con la esperanza, a sus 53 años de edad, de incursionar en algo relacionado a lo que estudió.

Bernarda tiene dos títulos universitarios. Uno de ellos es una licenciatura en Lenguas Modernas.

“Después de los 35 años nadie te quiere. Yo siento una frustración…, pero me arriesgo y no me canso de solicitar”, dijo la mujer con un tono muy bajo, casi susurrando.

A su salida de la entrevista se le vio muy contenta, según explicó, le comentaron que tiene un inglés fluido y “que la preseleccionaron para otra entrevista”.

Expectativas

Algunos de los postulantes abandonaron la feria de empleos por dos razones cruciales. La primera se debía a la limitada cantidad de compañías participantes, en tanto, la segunda, por no contar con el perfil requerido por las empresas.

“Es bueno que haya oportunidades de ferias de empleos para jóvenes, pero deben tener en cuenta, especialmente el Ministerio de Trabajo, de que también sean trabajos de calidad”, expresó Sterling Cabral, quien indicó que las autoridades se quedaron con su documentación para tomarlo en cuenta en una próxima jornada de empleos.

Las vacantes

Las vacantes que estaban ofertando eran sólo tres: supervisores de operacione terrestres, inspectores de seguridad privada y agentes de servicios al pasajero.

Experiencia

Había 100 posiciones para el puesto de inspector de seguridad privada con Longport, tres de supervisor de operaciones terrestres aeroportuarias con Jet Blue y 70 para agente de servicio al pasajero con Servair.

Además del dominio del idioma inglés, uno de los requisitos a los solicitantes, en el caso de la posición de supervisor de operaciones terrestres aeroportuarias, por ejemplo, era un año de experiencia en esa área, también en ventas, servicio al cliente y aerolíneas.