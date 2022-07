Aerolíneas mantienen exigencia de constancias de vacunas contra el Covid-19

Rafael Castro

Santo Domingo, RD

Los pasajeros tienen que presentar ante las líneas aéreas la tarjeta de vacunación de 14 días después de haber recibido la segunda dosis negativa, para permitirle abordar los aviones para viajar a los Estados Unidos.

Aquellos viajeros que solo tengan en su tarjeta una sola dosis se considerarán no vacunados según lo establece el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, de Estados Unidos.

Antes del abordaje del pasajero éste tiene que presentar al personal de las líneas aéreas en el “caunter” la tarjeta de la segunda dosis de inmunización contra el coronavirus Covid-19 con 14 días después de haber recibido la segunda dosis del test.

Aeropuertos Dominicanos XXI Aerodom, explicó que la persona que tienen como destino viajar hacia territorio de Estados Unidos, tienen que presentar al personal de las aerolíneas su tarjeta de vacunación con 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis.

“Necesariamente las personas tiene que tener las dos dosis contra el Covid-19 para poder abordar los vuelos que salen hacia Estados Unidos, porque eso es lo que establecen las autoridades estadounidenses”, comentó.

Si no reúne estos criterios, no se lo considera totalmente vacunado. No es necesario tener la dosis de refuerzo para cumplir con este requisito.

Una persona que ha recibido solo una dosis del esquema de vacunación de 2 dosis y se ha recuperado del Covid-19 no cumple con esta definición y, por lo tanto, se considera que NO está completamente vacunado para viajar a los Estados Unidos.

Más del 65 % de los vuelos que se originan en el aeropuerto Internacional de Las Américas, hacia ciudades de Estados Unidos, salen y llegan por el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

El gobierno del presidente Joe Biden eliminó el requisito de que los viajeros internacionales presenten una prueba negativa de coronavirus para entrar a Estados Unidos una hora antes de su viaje.

Las líneas aéreas no obstante, están exigiendo como requisito la tarjeta de vacunación contra el Covid-19 para pasajeros aéreos con la segunda dosis de la inmunización.

Es obligatorio para todos los pasajeros que no sean ciudadanos estadounidenses ni inmigrantes y lleguen del extranjero a los Estados Unidos en avión poseer el documento según se explicó.

Algunas categorías de ciudadanos no estadounidenses ni inmigrantes están exceptuadas del requisito. Si reúne los criterios de una de estas categorías, deberá cumplir con otros requisitos para viajar en avión a los Estados Unidos.

Desde el 12 de junio, justo hace un mes, para ingresar a territorio estadounidense, vía aérea, dejó de ser obligatorio llevar una prueba negativa de Covid-19, pero los protocolos de los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC), mantienen la exigencia de presentar la constancia de vacunación.