Ministro de Economía afirma urge cambio en las relaciones de poder para concretar pacto social

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, señaló que urge un cambio en las relaciones de poder para concretar el pacto social que garantice las reformas y cambios que se necesitan en el país.

Al participar en el “Diálogo birregional de la Unión Europea-América Latina y el Caribe de alto nivel EUROSociAL”, el ministro dijo que "para pensar en una verdadera reforma fiscal y un pacto, tenemos que cambiar las relaciones de poder, nuestras sociedades son muy desiguales, y al ser tan desiguales, la desigualdad está legitimando una relación de poder”.

De acuerdo con el economista e investigador, al final de cuentas el desarrollo se convierte en una cuestión de poder y no de derechos como debería ser. “Lo que hay que cambiar es esa relación de poder, y ahí es como dicen en República Dominicana, donde la puerca retorció el rabo", puntualizó Ceara Hatton.

Agregó que esto es lo más difícil, pero que la base para hacer un verdadero pacto es que cambien las relaciones de poder y que verdaderamente exista un poder ciudadano.

Recuperación

El ministro Ceara Hatton destacó que, en 2021, la economía dominicana creció 12.3% comparado con el 2020 y en 4.7% con relación al 2019. Indicó que se logró un significativo crecimiento con una marcada reducción del déficit fiscal y esto se explica en que el presente Gobierno cuando asumió cambió el perfil de legitimidad en República Dominicana.

Indicó que en el país la corrupción y la impunidad se convirtieron en una época en un instrumento de gobernanza para garantizar gobernabilidad y aseguró que el Gobierno actuial trabaja para que no haya impunidad.

Manifestó que esas decisiones de que los árbitros sean independientes generó una serie de confianza al punto tal que de ese 12.3% de crecimiento económico que se tuvo en 2021, es explicado en un 63% por la inversión.

Ceara Hatton puntualizó que aproximadamente el 95% o el 96% de esa inversión era privada. “Fue la confianza del sector privado que empujó, además, de la política del Gobierno en el caso del turismo que hizo todo el esfuerzo por mantener los hoteles abiertos, y dio apoyo al sector industrial”, dijo.

Situación Rusia-Ucrania

El economista e investigador refirió que el mundo tiene 17 meses en incertidumbre y todavía nadie sabe cuando se acabará la guerra entre Rusia y Ucrania.

En cuanto a los altos precios del petróleo, Ceara Hatton, manifestó que esa situación significa que en República Dominicana hay que sostener un subsidio a la población que se calcula en que probablemente llegue al 1% del PIB.

“Los únicos que no se han dado cuenta de que no hay guerra son los organismos internacionales de evaluación de crédito, ellos no saben que hay guerra, entonces nos están diciendo que tenemos que terminar el año con un ratio entre el pago del servicio de la deuda, o los intereses básicamente en proporción a los ingresos tributarios”, expresó Ceara Hattón, al enfatizar que no se puede permitir una recesión en la actualidad.