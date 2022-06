El 83% de pequeños negocios latinos en New Jersey son de dominicanos

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

Son dominicanos el 83% de propietarios de pequeños negocios latinos en el condado de Newark, en New Jersey, Estados Unidos, reveló ayer el presidente de la filial del Instituto Duartiano en esa localidad, Santiago Paniagua, en el acto que marcó el inicio de las actividades de celebración "Día del Orgullo Dominicano en el Estado de New Jersey".



“Los negocios de los criollos en esa urbe aportan el 62% de la totalidad de los impuestos que recauda el gobierno de esa ciudad”, afirmó Paniagua en una ofrenda floral depositada este miércoles en el Altar de la Patria, en el parque Independencia, organizada por el Instituto Duartiano (ID) y su filial de Newark.



Puso de ejemplo que en New Jersey hay unos 7,800 salones de belleza, de los cuales 4,900 pertenecen a criollos radicados en este Estado norteamericano, y resaltó que “los dominicanos en la actualidad tienen negocios en todos los renglones productivos, antes se pensaba que solo íbamos abrir bodegas y tiendas de bebidas, esto cambió”.



A este acto, con el cual se inician las actividades del "Día del Orgullo Dominicano en el Estado de New Jersey", que se conmemora el segundo sábado de julio de cada año, estuvo encabezado, además, por Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano (ID), y contó con la asistencia de directivos, miembros, colaboradores de ambos organismos e invitados especiales.



La fecha escogida porque coincide con dos acontecimientos importantes como son la conmemoración de la muerte de Juan Pablo Duarte, el 15 de julio y de la fundación secreta La Trinitaria, el 16 de julio.



El ID y su filial duartiana en esa ciudad estadounidense celebran el logro de que se declare el "Día del Orgullo Dominicano en el Estado de New Jersey", porque constituye una exaltación a nuestra cultura y a los aportes de esta comunidad radicada en esa localidad al desarrollo de ese condado.



Preocupación

El presidente del Instituto Duartiano (ID), Wilson Gómez Ramírez, mostró su preocupación por la cercana presencia en territorio nacional de integrantes de bandas criminales que operan en Haití, muchos de los cuales disponen de recursos para ingresar al país por la frontera terrestre, con estructuras que, si las autoridades se descuidan, podrían recomponerse de este lado y crear una situación de alta inseguridad.



Gómez Ramírez reiteró que son insuficientes los esfuerzos de las autoridades dominicanas para contrarrestar lo que consideró como una amenaza contra la vida institucional dominicana la excesiva migración ilegal de nacionales haitiano.



“Los propios sectores haitianos admiten que, en comunidades fronterizas muy próximas al lado dominicano, las bandas de secuestradores haitianos han logrado extender sus acciones, debiendo los conductores de vehículos de carga y de pasajeros, pagar peajes en las carreteras y en otros casos sufrir asaltos”, precisó Gómez Ramírez.