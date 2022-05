Plantas Eléctricas de Manzanillo costarán unos US$1,700 MM; inversión será del sector privado

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El Gobierno Dominicano anunció los ganadores de la licitación de las dos plantas generadoras de electricidad a gas natural a ser construidas en Manzanillo, provincia de Montecristi, las cuales tendrán un costo de unos 1,700 millones de dólares.

Durante una rueda de prensa que se realizó en el Salón Cariatides, se nombraron a las empresas Haina Investment Corporation para la construcción del bloque 1 de la obra, el cual consiste en una de las plantas a base de gas natural de 400 megavatios y la terminal de gas natural. Esa sería la segunda de esa naturaleza en el país, y la primera en la zona norte.

El bloque dos, que tiene la segunda planta de 400 megavatios a gas natural fue asignada al consorcio Manzanillo Energy.

"Precisamente, la licitación de Manzanillo es un ejemplo histórico en el sector eléctrico dominicano en materia de previsión, de transparencia y de planificación; experiencia que repercutirá no solo en el ámbito eléctrico sino también en la comunidad internacional de inversionistas y agencias de financiamiento", precisó el presidente Luis Abinader, quien encabezó la rueda de prensa y recalcó que esa obra será construída netamente con capital de las empresas privadas ganadoras de la licitación y que el Estado le comprará la energía mediante las Edes.

Ambos bloques tendrán una duración de construcción de unos 36 meses, el equivalente de tres años y generará más de 4,000 empleos a los residentes de Manzanillo y zonas aledañas.

Al ser cuestionado sobre la continuidad de la obra que terminaría más allá del término de su gestión en el 2024, el mandatario fue enfático en señalar que él no está pensando en una "gestión de Gobierno, si no en un verdadero plan eléctrico nacional".

"Nosotros pensamos en la capacidad de estadista de quién nos sustituya; nosotros hemos continuado con todos los planes que se han hecho y yo espero que el que nos sustituya haga lo mismo, porque esto si no lo hacen pondrá en riesgo la sostenibilidad enérgetica del país, pero yo no puedo garantizar nada creo que ya hemos aceptado la madurez política necesaria para esto, además esto no conllevara ningún tipo de gasto al Estado", exclamó el Presidente.

Inversión de energía

El mandatario fue señaló que "gracias al transparente proceso de licitación" el precio de la energía ofertado en el bloque 1 es de 8.84 centavos de dólar por KWh y en el bloque 2 fue de 5.82 centavos de dólares.

"Se trata de valores menores al precio a que vende Punta Catalina en estos momentos. Con el método de la licitación competitiva el país lograra levantar su más grande central eléctrica de 800 megavatios, una terminal de gas y con una inversión mucho menor que los más de tres mil millones consumidos en Punta Catalina por una central más pequeña y a cuenta del presupuesto de la nación y deudas. En este esquema el Estado no gastara un solo peso, solo compraría la energía que produzcan las plantas", exclamó Abinader.

El jefe de Estado explicó entre el 2022 y el 2026 se implantaran al sistema eléctrico nacional unos 2,000 megavatios los cuales serán "suficientes" para abastecer la demanda máxima anual y mantener una reserva fría de al menos un 15% de la demanda máxima.

"Por primera vez en la historia, el gobierno dominicano tiene una estrategia energética sólida, de largo plazo y que nos permitirá superar la errática política del pasado. Este es un cambio cuantitativo y cualitativo. Este es el camino para asegurarnos un crecimiento sólido, sostenido y con bienestar real para la gente. Esta es, sin duda, una política de Estado y así estamos trabajando", agregó el mandatario.