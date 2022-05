Ministro de Hacienda asegura que no hay atrasos con generadores

Redacción Economía & Negocios

El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, aseguró que los apagones no se deben a deudas pendientes con las generadoras de energía eléctrica.

Según explicó el ministro, los apagones se deben a problemas que están teniendo varias generadoras.

“Desde que llegamos al Gobierno no hay ningún atraso con ningún generador. Se lo pueden preguntar a cualquier generador”, expresó Vicente. Dijo que no se tratan de “apagones financieros” si no que al menos cuatro generadoras están presentando problemas.

Especificó que la central termoeléctrica de Punta Catalina actualmente está en un mantenimiento que concluirá al final de este mes y a esta se le suman problemas de la generadora de Itabo, por el sargazo, y las plantas de Los Minas y Haina, que de igual manera presentaron problemas.

“Todas esas plantas generadoras se conjugaron con sus averías y por eso el tema de los apagones”, indicó el funcionario.

Desde hace varios días muchos sectores de la Capital y provincias del país han estado presentando interrupciones en el servicio lo que ha generado protestas.