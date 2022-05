Cuatro plantas privadas de 410 megas entran hoy al SENI

Jazmin Díaz

Santo Domingo, RD.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó ayer que desde este viernes entrarán en funcionamiento cuatro plantas privadas para suplir con 410 megavatios el sector energético, hasta que las plantas que están fuera de servicio por mantenimiento y “fallas no previstas” vuelvan a funcionar.

Estás plantas privadas son Quisqueya 1 propiedad de la Barrick Gold, Falcondo, Estrella del Mar y la Sultana del Este.

“Para este lunes la demanda de energía eléctrica en la República se verá satisfecha porque estamos trabajando para eso, además en el Gobierno del presidente Luis Abinader no va a pasar lo que sucedía en gobiernos pasados quienes planeaban los apagones para no suplir la energía eléctrica”, explicó Almonte.

De igual forma, informó que los ciudadanos no tendrán que pagar las horas sin energía eléctrica que han pasado, debido a que los contadores no han estado enviando el consumo y por ende la empresa distribuidora no podrá cobrar la energía que no ha suministrado.

“Estas medidas no le saldrán caras al Gobierno, sino que será una medida más barata, ya que las empresas privadas están ayudando al Gobierno”, dijo.

El ministro de Energía y Minas culpó a la pasada administración de los recientes apagones, al señalar que esta dejó un sistema “eléctrico sin reservas y con múltiples deficiencias.

“La administración pasada no planificó ni trabajo a tiempo”, dijo Almonte.

Recordó que la falla eléctrica en todo el país se debe a la salida de más de cuatro plantas eléctricas.

Almonte dijo que el Ministerio de Energía y Minas está llevando a cabo varias licitaciones para crear diversas formas de para suplir la energía de la República, dentro de estas e encuentra una central de gas “sin que el Gobierno invierta un centavo”, y la implementación de 800 megavatios como reserva para el país.

“Crearemos este sistema para que al igual que los países desarrollados cuando una planta salga de funcionamiento estas forma alternativas puedan sustituirlas y lograr que los apagones sean una cosa del pasado”, dijo el ministro.

El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, aseguró que los apagones no se deben a deudas pendientes con las generadoras de energía eléctrica.

Neumáticos quemados, piedras y cristales rotos fueron la clara evidencia de las manifestaciones realizadas el día de ayer varios sectores de la capital en busca de ser escuchados sobre los actuales apagones en todo el territorio nacional.

Culpa al anterior Gobierno

El ministro de Energía y Minas reiteró que los apagones de hoy son culpas de la administración pasada que ni planificaron ni trabajaron a tiempo para la instalación de nuevas unidades de generación a pesar de que se sabe que en una sociedad en expansión como la dominicana la demanda de electricidad crece anualmente entre el 3% y 5%.

Indicó que en la tarde y noche de ayer la oferta de energía mejoró, debido a que se agregarían al sistema unos 100 megavatios de Quisqueya 1, de la Barrick, 100 MW de Falcondo y unos 60 MW de Sultana del Este. El fin de semana la generadora Estrella del Mar 3 iniciará el ingreso de 150 MW adicionales.

Indica está en fase avanzada y también se adjudicará este año una que la licitación para ponr en operación 800 megas de varias plantas, adicional a otros 800 megas en Manzanillo.

Comunicado

En agosto del 2020, dice un comunicado de Energía y Minas, “recibimos un sistema eléctrico sin reservas por lo que si una planta salía de operación para mantenimiento rutinario o por avería entonces se producía un déficit de generación”.

Al año siguiente debido a la recuperación económica post pandemia la demanda de energía se disparó hasta niveles récord y para enfrentar esa situación el Gobierno lanzó una licitación de emergencia de 400 nuevos megavatios los cuales estarán produciendo en el sistema entre julio y octubre de este año.