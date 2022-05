Lucha mundial contra el trabajo infantil se ha estancado y podría aumentar en 8.9 millones al cierre de este año

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF hace un llamamiento para cerrar la brecha en la cobertura de la protección social dado que 1,500 millones de niños aún no cuentan con el apoyo de prestaciones monetarias familiares o infantiles.

El informe refiere que a pesar de los considerables progresos realizados en la lucha contra el trabajo infantil en los dos últimos decenios, los datos más recientes revelan que, a nivel mundial, la lucha contra el trabajo infantil se ha estancado desde 2016.

Asimismo, se estima que, si no se llevan a cabo estrategias de mitigación, el número de niños en situación de trabajo infantil podría aumentar en 8.9 millones a finales de 2022, debido al aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad.

"El papel de la protección social en la eliminación del trabajo infantil: Examen de datos empíricos y repercusiones políticas", presenta una serie de estudios realizados desde 2010 que muestran cómo la protección social, al ayudar a las familias a hacer frente a las crisis económicas o de salud, reduce el trabajo infantil y facilita la escolarización.



Sin embargo, se ha avanzado muy poco en garantizar que todos los niños disfruten de la protección social, dice el estudio. "En todo el mundo, el 73,6%, es decir, unos 1.500 millones de niños de entre 0 y 14 años, no reciben ninguna prestación familiar o infantil en efectivo. Esta gran brecha de protección debe cerrarse y cerrarse rápidamente", explica el informe.



"Hay muchas razones para invertir en la protección social universal, pero la eliminación del trabajo infantil tiene que ser una de las más convincentes, dado su pernicioso impacto sobre los derechos y el bienestar de los niños", dijo Guy Ryder, director general de la OIT.



Los gobiernos pueden desplegar una serie de medidas para promover la protección social. Si los responsables políticos no actúan con decisión, la pandemia de COVID-19, los conflictos actuales, el aumento de la pobreza y el cambio climático no harán sino aumentar la prevalencia del trabajo infantil, afirma el estudio.



Más de 160 millones de niños en todo el mundo, uno de cada 10 niños de entre 5 y 17 años, siguen trabajando, y el progreso se ha estancado desde 2016. Estas tendencias estaban presentes incluso antes de la crisis de COVID-19.

Para fortalecer los sistemas de protección social para prevenir y eliminar el trabajo infantil, el informe hace una serie de recomendaciones: