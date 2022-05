La OMT reconoce a RD como número uno en recuperación

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abina­der y el ministro de Tu­rismo, David Collado, recibieron ayer un recono­cimiento otorgado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) que posi­ciona a la República Domi­nicana como el país núme­ro uno en la recuperación del turismo.

Durante la actividad y lue­go de recibir la distinción, el jefe de Estado detalló que los ingresos recibidos por este sector alcanzan casi los US$6,000 millo­nes con una cifra exacta de US$5,700 millones y aña­dió que si no se recupera­ba el sector turismo no se recuperaría la economía.

“Cuando llegamos al Go­bierno vimos que el cre­cimiento económico del sector industrial estaba empezando a recuperarse, el sector zona franca tam­bién, entre otros, no así el sector turismo y si no recu­perábamos ese sector no recuperábamos la econo­mía dominicana”, dijo al referirse a los retos que la incidencia del coronavirus le impuso al sector turismo mientras otros se restable­cían. Destacó los miles de empleos que ha generado la apertura de nuevos hote­les en beneficio a cientos de dominicanos que no tenían trabajo o lo habían perdido.

También reiteró que “ha­cían lo correcto” mientras otros criticaban las medi­das que implementó el go­bierno en ese momento para garantizar la estadía de los visitantes, como por ejemplo, el seguro médico Covid para turistas, prue­bas en los aeropuertos, en­tre otras.

Ministro

Mientras que David Colla­do expresó que a pesar de que el actual conflicto béli­co entre Rusia y Ucrania ha amenazado el sector, miles de extranjeros continúan visitando el país benefician­do directamente al turismo.

“Hoy podemos decir que re­cuperamos el turismo y que hicimos historia habiendo perdido hace 60 días unos 60 mil extranjeros mensua­les con la guerra entre Ru­sia y Ucrania, nos recupe­ramos y tuvimos el mejor mes de abril de la historia, nos reinventamos”, señaló Collado, quien agregó que continuarán superando to­das las adversidades que se les presenten.

Señaló que desde septiem­bre-diciembre del año pa­sado el turismo dominica­no ha rompido records en la llegada de vacacionistas ex­tranjeros. “En diciembre en medio del ómicron tuvimos el récord de llegada de unos 726 mil extranjeros. Tuvi­mos el mejor cuatrimestre en la historia del turismo en medio de la pandemia”, en­fatizó.

Dijo que desde su gestión “se seguirá sin escatimar es­fuerzos para incrementar la recuperación del turismo, un efecto multiplicador de bienestar social y económi­co del país”.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvi­li, resaltó que el modelo de turismo dominicano se destaca por lograr la más exitosa recuperación de la industria alcanzando ci­fras records en la llegada de turistas.

Estrategias

Además, Abinader expresó que el Gobierno actual se diferencia del resto de los países por las estrategias que se aplican para un turis­mo sostenible.

También añadió que desde entonces inician una nueva etapa para continuar desa­rrollando y explotando di­cho sector a largo plazo.

En 2021, dijo, la economía del país creció un 12.3 por ciento, el mayor crecimien­to de America Latina den­tro de 10 naciones del mun­do. Detalló qué hay unos 200,000 empleados más de los que había en el pre Co­vid.

En enero se llenaron unas 5,000 plazas en diferentes cadenas hoteleras del pa­país.

INGRESOS

$5,700 millones de dólares

El jefe de Estado deta­lló que los ingresos re­cibidos por este sec­tor alcanzan casi los US$6,000 millones con una cifra exacta de US$5,700 millones.

Apreciación

El mandatario afirmó que la apreciación del peso dominicano se de­be en gran parte a los in­gresos que ha generado el turismo en el país.

Estabilidad

Abinader indicó tam­bién que la disminución de la deuda con relación al PIB del año pasado, que pasó de 69% a 62% se debe al crecimiento y al turismo.