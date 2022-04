Día del trabajador y otros feriados que quedan este 2022

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El próximo fin de semana será el último largo del año. El domingo 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajo, por su carácter no laborable, se cambia para el lunes 2 de mayo.

Si se cuenta aquellos en que el festivo cayó viernes, este sería el quinto y último fin de semana largo en el año, pues las siguientes fechas no laborables, en su mayoría conmemoraciones católicas, son inamovibles.

Tal es el caso del jueves 16 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, el cual no se cambia.

De igual forma, no se cambia el martes 16 de agosto, día de la Restauración de la República. Es importante resaltar que no siempre ha sido así, sino que desde el 20 de febrero de 2008 se dispuso no trasladar esta fecha mediante la sentencia No. 14 de la "Suprema Corte de Justicia”.

El sábado 24 de septiembre, día de las Mercedes y el domingo 06 de noviembre, día de la Constitución, serán celebrados en sus fechas correspondientes.

Mientras que el domingo 25 de diciembre, día de Navidad o nacimiento de Jesús, tampoco se cambia.