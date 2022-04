Cinco tipos de empleados tóxicos que debes vigilar el trabajo

Forbes Centroamérica

Solo hace falta un empleado tóxico para convertir un lugar de trabajo saludable en uno que todos teman. No solo son una barrera para un lugar de trabajo exitoso e inclusivo, sino que crean mayor ansiedad y estrés, al tiempo que obstaculizan la productividad y desinflan la moral.

Michelle K. Duffy, profesora de la Carlson School of Management de la Universidad de Minnesota, compartió en una entrevista con la Sociedad Estadounidense de Empleadores (ASE) que «los empleados tóxicos pueden afectar a cada organización de manera diferente. Pero, en general, tienen la capacidad de destruir el tejido social de la organización creando fricción, drama, tensión y hostilidad entre otros empleados».

Estos son los cinco tipos de personas tóxicas que debes tener en cuenta en el trabajo.

Los pasivos-agresivos

Trabajar con un colega pasivo-agresivo no es fácil. Las personas que exhiben agresividad pasiva lo hacen porque carecen de la capacidad de comunicarse y transmitir sus sentimientos de manera constructiva. Esto se debe a que tienen miedo de un conflicto saludable o de tener conversaciones difíciles. Bram Jansen, editor en jefe devpnAlert, explicó: “Las personas pasivo-agresivas creen que no pueden comunicarse directamente, por lo que dejan caer pistas y hacen comentarios y sugerencias vagas con la expectativa de que alguien se dé cuenta y actúe. Cuando no se cumplen sus deseos, se vuelven progresivamente sarcásticos o críticos, dejándote cuestionar qué hiciste mal o si te has vuelto loco”.

Una persona pasivo-agresiva nunca te confrontará directamente, sino que te lo demostrará de otras maneras. Sin embargo, cuando se enfrentan, actuarán como si todo estuviera bien y te harán sentir que estás exagerando, que no saben de lo que estás hablando o que estás malinterpretando las cosas. Elizabeth Sandler, SHRM-SCP, investigadora del lugar de trabajo en Juliette Works, dijo que el comportamiento pasivo-agresivo es un juego de manipulación y control que toma diferentes formas pero el objetivo es el mismo.

Algunos ejemplos de agresividad pasiva son

Cumplidos que no lo son

Apuñalamiento

Tratamiento silencioso

Comentarios maliciosos y sarcásticos.

Decir una cosa y querer decir otra

Hablar de otros en las reuniones

Pretender que no te escuchan cuando tratas de hablar con ellos

Si te enfrentas a una persona pasivo-agresiva o no estás de acuerdo con ella en algo, encontrará la manera de menospreciarte como una forma de represalia sutil. He trabajado para una jefa que hacía comentarios ambiguos sobre mi sobriedad o mi guardarropa cada vez que no estaba de acuerdo con ella. Desafortunadamente, no fueron comentarios únicos. Sus ataques duraban hasta una semana o más. Esta fue su forma de ponerme en mi lugar, pero hizo más que eso, ya que siempre me sentía nerviosa y perdía la confianza en cómo me presentaba.

El Narcisista

Una de las personalidades más difíciles para trabajar es el narcisista. No solo carecen de empatía y autoconciencia, sino que aplastarán, encenderán gas y manipularán a otros sin pensarlo dos veces para obtener lo que quieren. Rahul Vij, director ejecutivo de WebSpero Solutions, describió a los narcisistas como «personas que se sienten superiores a todos en conocimientos, experiencia, habilidades y capacidades». Dice que «quieren elogios por todo lo que hacen y piensan que su papel y sus esfuerzos son los más importantes en la organización».

Algunos comportamientos de un narcisista son

Cerrar las opiniones, comentarios o ideas de los demás

Creer que las políticas, las reglas, los límites y los procesos no les pertenecen

Nunca asumir la responsabilidad o la responsabilidad

Culpar a otros

Enfrentar a las personas entre sí

Los narcisistas a menudo se etiquetan a sí mismos como «humildes», pero en realidad son ególatras que creen que son mejores que los demás y que no pueden equivocarse. A pesar de su ego sobredimensionado, los narcisistas son una de las mayores barreras que impiden que un equipo alcance su máximo potencial.

El socavador profesional

El colega que socava a menudo se ve como demasiado competitivo, sin embargo, son saboteadores. Pretenderán ser tu mejor amigo, pero te socavarán deliberadamente porque quieren verte fracasar. La misión del socavador profesional es superarte, eclipsarte y demostrar que es mejor que tú. Es imposible trabajar con estas personas, ya que siempre tienen un motivo oculto para derribar a otros en un esfuerzo por promocionarse.

Los socavadores profesionales hacen esto

Sabotear el éxito de los demás

Quedarse el crédito por del trabajo de otros

Compararse siempre

Criticar el trabajo y el carácter de los demás

Necesitar see siempre el centro de atención

Arrollar a los demás hablando por encima de ellos o no permitiéndoles hablar

Tratar de descarrilar la productividad y retrasar a los compañeros

Difundir rumores en un intento de dañar la reputación de los demás

Juan Domínguez, director ejecutivo de The Dominguez Firm, explica que «estas son una de las peores personas con las que puedes tratar en el lugar de trabajo, ya que buscan elevar su estatus menospreciando a sus compañeros de trabajo. En lugar de centrarse en desarrollar sus propias fortalezas y volverse indispensables, aprovechan cada oportunidad para denunciar los errores o defectos de los demás, ya sean reales o percibidos».

El acosador

Los acosadores prosperan explotando tus inseguridades y haciéndote sentir mal contigo mismo a través de insultos, exclusión y humillación. Su comportamiento de intimidación generalmente tiene sus raíces en sus propios celos e inseguridades. Por eso, su objetivo es poner a los demás en contra del compañero de trabajo que les hace sentir inseguros.

Algunas formas en que los acosadores hacen esto es

Menospreciar o insultar

Intimidar

Excluir a los demás de reuniones, eventos y salidas sociales

Difundir chismes y desinformación

Gritar

Sabotear el trabajo o la capacidad de contribuir de otro

Hacer comentarios desagradables

Desafortunadamente, los acosadores han dominado el lado bueno del liderazgo y la gerencia y han creado la percepción de ser invaluables. De esta manera, cuando se presentan denuncias en su contra, la dirección y la gerencia cuestionan su validez. Como tales, nunca enfrentan consecuencias por su mal comportamiento.

El quejumbroso crónico

A pesar de lo buena que es tu experiencia en tu lugar de trabajo, si pasas demasiado tiempo con una persona que se queja, comenzarás a concentrarte solo en los aspectos negativos. Los quejosos crónicos no están abiertos a soluciones, ya que sólo quieren una caja de resonancia o alguien con quien compartir su miseria. Pase lo que pase, esta persona nunca estará feliz o satisfecha. Linda Chavez, fundadora y directora ejecutiva de Seniors Life Insurance Finder, dijo que un quejoso crónico “se quejará constantemente del lugar de trabajo, las personas con las que trabaja y todo lo demás. Trate de evitar a esta persona tanto como sea posible, ya que sólo desanimará el lugar de trabajo”. Del mismo modo, su negatividad puede sacarte del trabajo que amas.