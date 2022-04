Conozaca las universidades con más egresados multimillonarios

Kenrick Cai | Forbes Staff

Las 2,755 personas en la lista de multimillonarios del mundo 2021 de Forbes recibieron sus títulos universitarios en diferentes continentes, desde la Universidad Al-Azhar en Egipto hasta la Universidad Tecnológica de Zhejiang en China.

Cientos de personas no asistieron a la universidad o se fueron antes de obtener un diploma, incluidos un par de estudiantes que abandonaron la Universidad de Harvard y que se encuentran entre las cinco personas más ricas del mundo: Bill Gates y Mark Zuckerberg.

Pero entre los multimillonarios que completaron su educación universitaria, se destacan algunas escuelas. Harvard lidera el camino, con al menos 29 exalumnos multimillonarios en la lista de Forbes. (Encontramos información sobre la educación universitaria de la mayoría, pero no de todos los miembros de la lista).

Otras cuatro universidades de la Ivy League se encuentran entre las diez mejores. Nueve de estas diez escuelas están ubicadas en los Estados Unidos (el MIT y un trío de escuelas de California completan las universidades estadounidenses), aunque sus alumnos tienen ciudadanía diversa, desde Colombia hasta Irlanda y Filipinas. ¿La única escuela no estadounidense? La Universidad de Mumbai, una universidad pública en la India que es una de las universidades más grandes del mundo por número de estudiantes.

Aquí están las diez universidades con los egresados de pregrado más multimillonarios, según los datos educativos recopilados por Forbes; los patrimonios netos son al 5 de marzo de 2021.

#1 | Universidad de Harvard

29 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$207,000 MILLONES

Harvard sirvió como campo de batalla para el mayor número de graduados multimillonarios de cualquier escuela. De sus 29 multimillonarios, 17 amasaron sus fortunas en la industria de las finanzas y la inversión, incluidos los tres recién llegados de la universidad a la lista de multimillonarios del mundo: los gemelos de Bitcoin Cameron y Tyler Winklevoss y el ex director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Pero los dos alumnos de pregrado más ricos de Harvard provienen de otros sectores.

La fortuna de 68.700 millones de dólares del propietario de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, proviene de su tiempo al frente de Microsoft, mientras que el banquero de inversiones brasileño Jorge Paulo Lemann debe su patrimonio neto de 16,900 millones de dólares a acuerdos inteligentes en la industria de alimentos y bebidas, su portafolio incluye participaciones en Anheuser Busch InBev y Kraft Heinz.

#2 (empate) | Universidad de Pensilvania

28 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$284,800 MILLONES

Más de la mitad de los alumnos multimillonarios de Penn recibieron sus títulos universitarios de la famosa escuela de negocios de Wharton. La institución de Filadelfia fue una plataforma de lanzamiento para dos de los multimillonarios más ruidosos de la actualidad: el ex presidente Donald Trump y Elon Musk, cuyas participaciones en Tesla y SpaceX lo ayudaron a ascender al segundo lugar en la lista de multimillonarios del mundo. Los dos nuevos multimillonarios de la universidad este año son Lance Gokongwei, director ejecutivo del conglomerado filipino JG Summit, y el inversionista Gary Lauder, cuya fortuna proviene del imperio de cosméticos Estée Lauder, que fundó su abuela. La filántropa Laurene Powell Jobs, que se graduó en 1985, hablará en la ceremonia de graduación de la universidad en mayo.

#2 (empate) | Universidad de Stanford

28 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: STANFORD, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$124,400 MILLONES

Un caldo de cultivo para las nuevas empresas, Stanford es el alma mater de más multimillonarios recién acuñados este año que cualquier otra escuela. Los ocho recién llegados a la escuela son los fundadores de Carvana, DoorDash, Nubank, Robinhood y Zillow, todas tecnologías o empresas adyacentes a la tecnología. Incluyen al colombiano David Velez, quien convirtió a Nubank en el banco digital más valioso del mundo, así como a Baiju Bhatt y Vlad Tenev, nacido en Bulgaria, cuya plataforma de comercio sin comisiones Robinhood estuvo en el centro de la controversia de GameStop en enero y Febrero. Otro graduado de Stanford, el cofundador de Yahoo, Jerry Yang, fue elegido para presidir el consejo de administración de la universidad y comenzará su mandato a finales de este año.

#4 | Universidad de Yale

21 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: NEW HAVEN, CONNECTICUT (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$140,800 MILLONES

Los alumnos de pregrado de Yale incluyen a los herederos de dulces John, Valerie y Victoria Mars, así como a los herederos del petróleo Lee, Edward, Robert y Sid Bass. En 2018, Edward Bass hizo una donación de US$ 160 millones a la universidad para renovar su Museo Peabody. Otros multimillonarios notables que se graduaron de la universidad de New Haven, Connecticut incluyen al cofundador de Alibaba y propietario de los Brooklyn Nets, Joe Tsai, y Stephen Schwarzman, director ejecutivo de la firma de inversiones Blackstone. El multimillonario más nuevo de Yale es Paul Sciarra, quien cruzó la marca de las 10 cifras después de que las acciones en Pinterest, la aplicación para compartir imágenes que cofundó en 2010, se dispararon durante el año pasado.

#5 | Universidad de Mumbai

20 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: MUMBAI (INDIA)

FORTUNAS SUMADAS: US$162,800 MILLONES

Una de las universidades más grandes del mundo por número de estudiantes, la Universidad de Mumbai, es la única institución fuera de los Estados Unidos que se encuentra entre las diez primeras. Todos menos cuatro de sus ex alumnos multimillonarios heredaron su fortuna, incluido el multimillonario más rico de Asia, Mukesh Ambani, que dirige Reliance Industries, un conglomerado con intereses en petróleo y gas, petroquímicos y telecomunicaciones. Mukesh Ambani y su hermano Anil heredaron bienes de su padre, pero Mukesh ha ampliado enormemente la fortuna; ocupa el puesto número 10 en la lista global de 2021. Las excepciones incluyen al siguiente alumno más rico de Mumbai, Uday Kotak, quien fundó y dirige uno de los bancos más grandes de la India en el sector privado.

#6 | Universidad de Cornell

18 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: ITHACA, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$65,100 MILLONES

Los diversos alumnos multimillonarios de Cornell incluyen al ex director de Citigroup Sandy Weill, el homónimo de la facultad de medicina de la universidad, el titán de capital privado Robert F. Smith, que se ha visto envuelto en el esquema de evasión fiscal más grande en la historia de Estados Unidos, y el empresario de software David Duffield, quien donó US$ 5 millones el año pasado para establecer un fondo de becas para estudiantes de ingeniería que luchan durante la pandemia de Covid-19. Un graduado notable que no se encuentra entre los multimillonarios del mundo: Chuck Feeney, el ex multimillonario que donó la totalidad de su fortuna de US$8,000 millones, incluidos casi US$1,000 millones en regalos a su alma mater. El único recién llegado de Cornell a la lista de este año es Robert Langer, un científico famoso que se hizo rico gracias a una participación del 3% en la empresa de biotecnología Moderna.

#7 | Universidad del Sur de California

15 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$58,500 MILLONES

Los multimillonarios de la universidad de Los Ángeles incluyen a dos cineastas que se graduaron de su Escuela de Artes Cinematográficas: el creador de Star Wars, George Lucas, y el director brasileño Walter Salles, heredero de una de las familias bancarias más antiguas de su país de origen. El alumno más rico de la USC es Marc Benioff, director ejecutivo del gigante de la nube Salesforce, con un valor de 8,400 millones de dólares, aunque su patrimonio neto se ve superado por la fortuna combinada de 10,500 millones de dólares de la familia Public Storage: B. Wayne Hughes, cofundador de la empresa en 1972, y sus hijos Tamara Gustavon y B. Wayne Hughes, Jr. En 2019, se reveló que el mayor Hughes había sido la fuente de casi US$400 millones en donaciones anónimas a la universidad, según se informa, entre 2010 y 2015.

#8 | Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

14 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

FORTUNAS SUMADAS: US$104,000 MILLONES

La mitad de los multimillonarios del MIT heredaron sus fortunas, incluido el director ejecutivo de Koch Industries, Charles Koch, y su hermano William Koch, quien vendió su participación en la empresa en 1983 a Charles y su difunto hermano David. Charles y David Koch expandieron enormemente Koch Industries, el conglomerado de petróleo y carbón que heredaron de su padre Fred Koch. Los multimillonarios que se hicieron a sí mismos incluyen al matemático Jim Simons, cuya fortuna de 24,600 millones de dólares proviene de la fundación del fondo de cobertura Renaissance Technologies, así como al cofundador y director ejecutivo de Dropbox, Drew Houston. Las tecnologías EMERGENTES han agregado tres multimillonarios al recuento del MIT: biotecnología, en el caso del CEO de BeiGene, John Oyler, y criptomonedas para Sam Bankman-Fried, quien fundó las firmas de cifrado Alameda Research y FTX, y el multimillonario de la era de la burbuja de Internet Michael Saylor, quien recuperó su estatus de multimillonario después de dos décadas gracias a las lucrativas inversiones en bitcoin.

#9 (empate) | Universidad de Princeton

11 MULTIMILLONARIOS

LUGAR: PRINCETON, NEW JERSEY (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$288,400 MILLONES

Princeton completa el dominio de la Ivy League entre los diez primeros. A pesar de tener 18 exalumnos multimillonarios menos que Harvard, el primer lugar, el patrimonio neto combinado de US$ 288,400 millones de los graduados súper ricos de Princeton eclipsa al de cualquier otra universidad. Eso se debe en gran parte a que los dos asistentes más ricos de Harvard (Bill Gates y Mark Zuckerberg) se retiraron, mientras que los dos más ricos de Princeton, el fundador de Amazon Jeff Bezos y su ex esposa MacKenzie Scott, se quedaron para obtener sus títulos. Bezos y Scott tienen un valor combinado de US$230,000 millones, lo que significa que representan el 80% de la riqueza total de los ex alumnos multimillonarios de Princeton. Otros multimillonarios que se graduaron de Princeton incluyen a los herederos minoristas de Gap, John, Robert y William Fisher, y al ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien dio una cantidad no revelada a la universidad hace dos años para construir un nuevo edificio de ciencias de la computación que se completará en 2026.

#9 (EMPATA) | Universidad de California, Berkeley

11 MULTIMILLONARIOS

LOCATION: BERKELEY, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS)

FORTUNAS SUMADAS: US$82,600 MILLONES

La emblemática universidad pública de California ganó dos nuevos multimillonarios en relación con la pandemia Covid-19. El profesor de biología de Harvard, Timothy Springer, al igual que el ex alumno de Cornell, Robert Langer, se hizo rico gracias a su participación en el fabricante de vacunas Moderna. Mientras tanto, el CEO de DoorDash, Tony Xu, hizo pública su puesta en marcha de entrega de alimentos a fines de 2020 después de que la pandemia y sus pedidos para quedarse en casa aumentaron la demanda de comida para llevar. Al igual que Springer y Xu, la mayoría de los multimillonarios de Berkeley amasaron sus fortunas gracias a la tecnología y la biotecnología, incluido el financiador de Silicon Valley Masayoshi Son, que tiene un valor de 45,400 millones de dólares, y el cofundador de Intel, Gordon Moore, 12,100 millones de dólares.