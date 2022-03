¿Cómo ahorrar tomando en cuenta los precios de la gasolina, comida, luz, etc…?

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Contar con un presupuesto, planificación y fondos de emergencias, son de las tantas medidas que debe tener el ser humano a fin de estar preparado ante cualquier adversidad económica que se pueda presentar.

Estos son algunos de los consejos que ofrece la especialista en finanzas personales, Violeta Saint-Hilaire, a los lectores de Listín Diario durante un encuentro digital.

A continuación, las preguntas y las respuestas:

P: ¿Cómo ahorrar estando tan caro el coste de la luz, la gasolina, el agua, la comida etc…?

R: Buenas tardes, señor Franklin. Manejar las finanzas personales requiere de su principal y vital herramienta, se llama presupuesto; a partir de ahí podrá hacer reajustes para lograr el buen manejo y ahorrar; los ahorros siempre tendrán un propósito y en su presupuesto tendrá un nombre, por ejemplo: Ahorro inversión, ahorro inicial casa, ahorro estudios, etc. Las alzas son parte del desarrollo, lo dijo Heráclito: “Lo único constante es el cambio” y nos toca movernos para encontrar soluciones, sea reduciendo gastos o aumentando ingresos. Si desea puedo enviarle plantilla de presupuesto escríbame a violetalacoach@gmail.com

P: Hola. ¿Cómo se debe manejar el crédito de consumo de las tarjetas de crédito?

R: Saludos, señor Tony. En primer lugar, debe saber que la tarjeta de crédito es un medio de pago, solo eso; ni es préstamo ni extensión de sus ingresos y el costo de financiamiento es excesivamente costoso. Para manejarlas con precisión debe conocer tres datos importantes: La fecha de corte es el día que finaliza el período que la institución otorga (30 días) para que haga sus compras, y ese balance lo va a pagar antes de la fecha de pago, que es el día que finaliza el tiempo establecido por la institución para que pague el balance adeudado, y el monto aprobado es la cantidad de dinero que le asignan sea pesos o dólares para que realice sus compras; lo conveniente es utilizar hasta el 50% del monto aprobado para que no impacte negativamente su score crediticio. En esta misma sección del Listín Diario encontrará más información al respecto o puede formular su pregunta directamente a violetalacoach@gmail.com

P: Buenas tardes. Estoy interesada en invertir en bolsa de valores, deseo saber los pros y contra de estas inversiones.

R: Buenas tardes, Sonia. En los puestos de bolsas tienen asesores que le explicarán todos los detalles, incluyendo test que medirá su tolerancia al riesgo y a partir de esos resultados le estarán recomendando donde invertir. Le paso los enlaces donde encontrará información oficial https://simv.gob.do/ y https://bvrd.com.do/

P: Hola. Tengo dudas, no tengo empleo, tengo 30 años, poseo algo de dinero ahorrado, pero no tengo creatividad para la inversión y a la vez estoy terminado la universidad. Necesito un empleo estable y que me ofrezca. ¿Qué consejo puede ofrecerme para un futuro financiero estable? Saludos.

R: Saludos, Noe. Las finanzas personales se sostienen en tres pilares básicos, que manejado adecuadamente logrará bienestar financiero, estos pilares son: Ingresos, gastos y ahorros; los ahorros son para utilizarlo en propósitos específicos y definidos, proyectos, sueños, es decir que el dinero ahorrado debe tener nombre, y sí, es para gastarlo en “eso”, invertirlo de manera inteligente. Indica que no tiene ingresos, lo que hace suponer que está viviendo de sus ahorros y en algún momento se van a acabar si no generan dividendos o ganancias suficientes para sostener sus gastos.

Es necesario que obtenga una fuente de ingresos, sea que se emplee o encuentre alguna actividad productiva que realizar. Si está estudiando debe poner en práctica los conocimientos que va adquiriendo.

Le sugiero “Googlee” y busque portales de empleo en República Dominicana, va a encontrar opciones donde enviar su CV. Otra opción es aprender nuevas aptitudes que le permitan ampliar opciones laborales que encontrará en el Infotep, incluyendo un taller para aprender a emprender; es gratis o de inversión baja.

P: ¡Saludos doctora, un placer saludarla! ¿Qué libro de fácil lectura usted recomienda para aprender sobre finanzas básicas del hogar y la vida? ¡Muchas gracias!

R: Saludos Sr. José. Hay un clásico “El hombre más rico de Babilonia” escrito en 1926 y sigue siendo una excelente guía para manejar sus recursos; “El código del dinero” de Raimón Samsó Queralto; “La transformación total del dinero” de Dave Ramsey; “Piense y hágase rico” de Napoleón Hill. En la web puede encontrar algunos gratis.

P: ¡Saludos! ¿Cuáles considera que serían los primeros pasos para ahorrar y qué estrategias sugiere para evitar gastar el dinero ahorrado a medida que se está ahorrando? Además, mi esposo y yo recibiremos una suma considerable de dinero, él entiende que debemos guardarlo todo mientras pienso que deberíamos pagar las deudas y entonces comenzar a ahorrar, a lo que él alega que es más fácil ahorrar cuando ya hay una suma considerable.

A su entender, ¿sería más conveniente guardar todo el dinero o pagar las deudas y entonces comenzar a ahorrar? Estamos planeando comprar una casa, pero nuestro crédito está sufriendo por las deudas que tenemos.

R: Buenas tardes, Dora. Para manejar las finanzas personales se requiere utilizar un presupuesto y trabajarlo de acuerdo con un plan de acción personalizado, de este modo se logrará que los recursos sean destinados a los fines correspondientes.

En cuanto a su pregunta de si pagar o no, darle una respuesta sin conocer detalles sería inadecuado de mi parte, debo tener informaciones puntuales para mejores sugerencias; sin embargo, puedo indicarle gestionar un plan de saldo, hacer abonos a las deudas e invertir una parte del dinero y utilizar los dividendos que genere la inversión para pagar las cuotas del plan de pagos; de este modo y entre otras acciones a tomar en cuenta, mejorará el score crediticio, necesario para financiar la compra de su hogar. La iliquidez o falta de dinero es una de las causas principales de endeudamiento.