A finales del año pasado 355,882 personas en el país estaban disponibles para trabajar pero la mayoría se cansó de buscar empleo

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

A finales del 2021 el mercado laboral dominicano continuó mostrando recuperación. en el último trimestre del año el sector registró un total 4,682,079 ocupados, formales e informales), para un incremento de 267,478 nuevos empleos (6.1%) respecto al mismo período del 2020, según la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo (ENCFT) publicada recientemente por el banco central (BCRD).

Sin embargo, hay un gran número de personas que está disponible para trabajar pero no buscó empleo porque se cansó de hacerlo.

“Este grupo en el trimestre octubre-diciembre 2021 se colocó en 355,882 personas de 15 años y más, de las cuales el 71.1% indicó como motivo de no búsqueda que se cansó de buscar (47.1%) y responsabilidades familiares o quehaceres del hogar (24.0%)”, indica el informe.

Otros motivos

Otras razones por las que ese segmento de la población no buscó trabajo fueron por responsabilidades familiares o quehaceres del hogar, porque están estudiando, por motivos de salud, que los empleadores no le dan trabajo por su edad, porque no tienen suficiente educación o experiencia, está embarazada, está esperando la próxima temporada agrícola, entre otras.

El documento explica que la fuerza de trabajo potencial está compuesta en aproximadamente un 98.8% por aquellas personas que pueden estar disponibles para trabajar pero no llevaron a cabo un proceso de búsqueda activa de empleo.

Indica además que ese grupo de la población tiene una alta probabilidad de presionar el mercado de trabajo o insertarse dentro de la fuerza de trabajo cuando las condiciones del mercado mejoren.