¿Qué puedo hacer si quiero comprar una vivienda de bajo costo pero no califico por mis ingresos?

Son muchas las personas que sueñan con comprar una vivienda, pero no todas cumplen las condiciones que exigen las entidades financieras ¿qué alternativas tienen para cumplir con los requisitos del banco?

Esta y otras inquietudes las respondió la experta en finanzas personales, Violeta Saint-Hilaire, en uno de nuestros Encuentros Digitales que les compartimos a continuación:

1) Buenas tardes quisiera me diga por favor qué tiempo duran las instituciones financieras para otorgar nuevamente tarjetas de crédito y préstamos luego de que mi buró de crédito se le eliminó la última deuda financiera y solo me aparece una de telefónica que tengo que verificar de qué se trata.

Buenas tardes. En el reporte crediticio las informaciones de atrasos por cuotas periódicas siguen saliendo hasta 48 meses después del último pago (cuatro años); es posible que aún los algoritmos que calculan su score creditico siguen siendo desfavorables, lo que no permite que de manera automática le ofrezcan de nuevo tarjeta de crédito.

Le recomiendo que, si ya aprendió a utilizarla, pase por las oficinas del banco que desee ser cliente, y solicítela, es probable que le emitan una con garantía de certificado financiero que avale el uso de esta. Si desea información de como utilizar adecuadamente las tarjetas de créditos, escríbame a violetalacoach@gmail.com y con gusto le enviaré una guía con los detalles.

2) Buenas tardes señora Saint-Hilaire un placer saludarle, tengo la meta de comprarme un apartamento de bajo costo en Ciudad Juan Bosch pero no califico por mis ingresos y soy madre soltera, tengo el 30 % del costo del apartamento que con mucho esfuerzo he ahorrado en estos 6 años, el caso es que no me aprueban el financiamiento del 70 % por mi capacidad de pago... estoy pensando registrar otros ingresos como actividades comerciales de ventas de productos etc. y darle movimiento a mi cuenta a ver si califico

¿Qué me recomienda hacer para poder cumplir con los requisitos del banco? honestamente estoy pasando las mil y una...aparte del monto que destino para mis ahorritos, pagando casa y rodando con mis muchachos...agradecería mucho su opinión.

Buenas tardes, Juana. Me permito felicitarla por el gran trabajo que ha hecho por haber ahorrado esa cantidad de dinero, la que es muy importante para llevar a cabo la compra de su hogar; sin embargo, para aprobarle el préstamo para saldarle a la constructora la otra parte del valor de su vivienda que como bien dice es el 70 %, debe contar con capacidad de pago y de endeudamiento.

Para evaluarla el analista toma en cuenta la puntuación de su score crediticio, documentos que demuestren sus ingresos y que sean suficientes pagar la cuota mensual por el tiempo de repago y que el balance promedio liquido de sus cuentas bancarias sea significativo, entre otras consideraciones.

Si como indica tiene otras actividades comerciales, debe depositar todo el dinero que mueva en su cuenta bancaria para que quede registrado el movimiento; y si no es suficiente, señora Juana, tendrá que de algún modo aumentar sus ingresos. Si desea escríbame a violetalacoach@gmail.com para enviarle una lista de ideas que se ofrecen de cómo generar ingresos desde su casa o de la web, y que sea de modo seguro.

3) Buenas tardes, ¿considera conveniente convertir en USD mi dinero en RD$ en estos momentos? El principal objetivo es ahorrar en dólares, luego hacer una inversión a los fines de asegurar el bienestar financiero. En este caso, favor, indicar sus sugerencias. Gracias.

Buenas tardes Sra. Patricia. Soy de opinión si no necesita los dividendos o ganancias para su diario vivir, invertir una parte o la totalidad de sus ahorros en dólares es conveniente por ser una moneda dura; le sugiero que mientras logra una cantidad considerable la coloque en algún instrumento financiero en un puesto de bolsa, que, aunque las tasas no están muy atractivas, pero siempre será un lugar seguro; ¿en que invertir luego? Pues si no tiene habilidades para hacer algún negocio, la compra de inmuebles para rentar es una de las mejores opciones. En rexi.do encontrará información de donde colocar sus inversiones, en cuanto a la adquisición de inmuebles le ofrezco mis servicios de asesoría inmobiliaria violetalacoach@gmail.com

4. Buenas tardes doctora, muchas felicidades por su gran aporte a la sociedad. Me gustaría empezar el año llevando un control de mis finanzas, cómo puedo hacerlo, por favor ayúdeme. Muchas gracias.

Buenas tardes. Con gusto le puedo regalar una guía de como organizar sus finanzas, preparar su presupuesto que incluye una plantilla de presupuesto bien básico y fácil de llevar. Escriba a violetalacoach@gmail.com