Gobierno sustituirá miles de tarjetas de Supérate por "fallas técnicas"

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

El Gobierno tendrá que sustituir el plástico de miles de tarjetas del programa Supérate que están presentando un fallo técnico que impide que los beneficiarios puedan usar los RD$1,650 que le otorga el Estado cada mes.

La información la ofreció el subdirector general de Operaciones del programa, Waily Lewis, quien, aunque no precisó el número exacto de personas afectadas, dijo que se trata de una cantidad considerable.

Lewis indicó que hasta el momento se han entregado alrededor de 8,000 nuevos plásticos debido a los inconvenientes que han impedido a los beneficiarios disponer de los recursos correspondientes a febrero.

El funcionario aclaró que los depósitos se efectuaron a tiempo y que nadie ha sido excluido del programa.

Indicó que la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y la entidad bancaria correspondiente están trabajando para solucionar el problema y que los beneficiarios puedan disponer de su dinero lo más rápido posible

Dijo que esto ha generado gran preocupación al Gobierno, en especial al presidente Luis Abinader, porque su interés es que las familias más necesitadas sigan recibiendo esta asistencia social.

Afectados

Según Supérate, hasta ahora la mayoría de los beneficiarios afectados pertenecen a la región Sur, específicamente a las provincias Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y algunos a Santo Domingo.

Lewis dijo que la Adess y las entidades bancarias seguirán investigando para determinar el total de población afectada.

Reclamos

El funcionario de Supérate indicó que desde la semana pasada comenzaron a recibir reclamaciones de que los usuarios no podían efectuar transacciones y que debido a la gran cantidad de reclamos se generó una alerta, por lo que de inmediato iniciaron las investigaciones.

“Entre viernes, sábado y lunes hicimos unos operativos donde se entregaron unos 8,000 plásticos nuevos, se les hizo el cambio y ya esas personas el martes pudieron comenzar a transar”, destacó Lewis.

Lewis explicó que se están sustituyendo los plásticos porque es la solución más rápida.

Procedimiento

El subdirector general de Operaciones de Supérate indicó que los beneficiarios cuyas tarjetas presenten inconvenientes deben reportarlo para que las entidades verifiquen su caso. A partir de entonces se le entrega la nueva tarjeta en un período de cuatro a cinco días.

Denuncias

Listín Diario ha recibido varias denuncias de personas afectadas.

“No que sabe que pasará conmigo que me suspendieron la comida de la tarjeta Solidaridad y solo tengo gas”, escribió Gregoria Jiménez Martínez por correo.

El pasado miércoles en un centro comercial se observaron largas filas y tumultos de personas que acudieron a las oficinas gubernamentales en busca de respuestas. Algunos beneficiarios decían que su tarjeta está vencida y otros que está bloqueada.

“Tengo meses que no me sale la compra, ni me salió el gas y vine a ver qué es lo que pasa porque yo lo necesito”, se quejó Aurelia Romano.

Ángela, otra de las beneficiarias de los programas sociales, dijo que hace varios días que está “dando patas” y no ha obtenido respuesta. Otros dijeron que les sale el Bono gas pero la compra no o que un mes le sale el beneficio y otro no.

“Esta es una situación demasiado difícil. Uno levantándose a las cinco de la mañana para poder ver si alcanza un ticket. Yo vine a arreglar la tarjeta del Gobierno, está bloqueada. Hay muchísimas bloqueadas”, manifestó Rosanna.

Cantidad de beneficiarios

Con el programa Supérate se benefician más de un millón de familias pobres del país. Pronto serán incluidos 500,000 nuevos beneficiarios, según anunció el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas a la nación el pasado 27 de febrero.