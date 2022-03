¿Qué es una estanflación?

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

Por lo pronto todos hablan de inflación y muy pocos señalan la posibilidad de un efecto de estanflación en la economía mundial o en la dominicana. Sin embargo, para que este efecto se dé lo primero es que haya un estancamiento en las actividades económicas junto con una elevada inflación.

Hasta el momento, la economía dominicana sigue creciendo. Varios economistas opinaron al respecto. Y, recientemente, el Banco Central informó que la actividad económica (IMAE) creció 6.3% en enero de este año con respecto a igual mes de 2021, con lo cual apunta a un continuo dinamismo.

A juicio del economista Luis Manuel Piantini, la estanflación es la combinación de estancamiento económico con elevados niveles de desempleo e inflación. Eso sucedió en la economía estadounidense entre finales de los 70s y principio de los 80s cuando el precio del barril del petróleo en el 1980 alcanzó los US$125 al día de hoy (en el 1980 alcanzó US$40 el barril a precio nominal).

La inflación alcanzó una tasa del 13.6 %, los intereses de la Reserva Federal llegaron al 22 % y el PIB real fue negativo en 0.26, el desempleo llegó al 7 % duplicando la tasa estimada del pleno empleo americano.

Explicó que aun cuando la inflación se ha triplicado con relación a la tasa meta del 2% es la mitad de la tasa del 1980. No solo el aumento del petróleo y de las materias primas ha disparado la inflación, sino las interrupciones en las cadenas de valores, pero eso se ha ido superando y al igual que en el transporte marítimo y terrestre de mercancía que también se han ido superando lentamente.

“Contrario a la situación del 1980 estamos en mínimos históricos de tasas de interés y con un mercado financiero fluido en liquidez”, dice Piantini.

Economistas

Antonio Cruz Ciriaco, decano de la Facultad de Economía de la UASD, afirma que además de las políticas monetarias restrictivas, que repercutirán en el crecimiento por debajo de 5% en RD, la combinación de ralentización o estancamiento con inflación pudiera generar una estanflación más temprano que tarde ante el actual entorno internacional.

A juicio de Fabrizio Gómez Mazara, coordinador de Economía del INTEC, la estanflación es una amenaza latente, especialmente en Europa. Latinoamérica se vería beneficiada por el aumento de precio de las materias primas, incrementando sus exportaciones. Estima que el PIB terminaría igual o superior al producto potencial (5.0%) para 2022.

El presidente del Codeco, Rafael Espinal, dijo que si se refiere a la economía dominicana este es un pronóstico de Leonel Férnández poco realista.

El crecimiento proyectado de 5% para 2022 podría afectarse por efectos al turismo ligeramente, pero se mantendrá positivo. Habrá inflación, pero no estancamiento, no recesión, que serían las bases de estanflación. “Te reitero es una afirmación irreal, que no comparten los organismos internacionales como el FMI o la OCDE”, indicó.

El expresidente Fernández trató el tema de la estanflación en una entrevista para el diario El Caribe.

Luis Manuel Piantini

Proyecta que la inflación aún cuando está ahora más afectada por la guerra, exhibirá por unos meses tasas ligeramente más elevadas en el mercado norteamericano, la cual se irá reduciendo con lentitud, pues ahora es un ajuste más por el lado de la oferta que de la demanda. El PIB mantendrá su crecimiento aunque a niveles más ajustados, que no repercutirá en presionar aumentos en el desempleo.

Sin estanflación

Aunque mantendremos elevadas tasas de inflación en relación al histórico presente, estas no afectarán a la producción de manera significativa que lleve a nuestros países a situaciones de estanflación. “Mantengo mi optimismo con relación a la economía norteamericana y dominicana aunque por su gran dependencia con Rusia y Ucrania la economía Europa sentirá los efectos de manera más adversa”, dijo.

Alta demanda

Piantini no ve caídas en gastos privados, dos elementos fundamentales de la ecuación que mueve el PIB y tasas de crecimiento que podrían variar su velocidad de ascenso, dependiendo de la incertidumbre y acontecimientos en la escena mundial