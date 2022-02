El empresario Germán Rosete prepara su entrada en el mercado dominicano de la mano de Cosmos Global Holding

Juan José de la Llera

Especial para Listín Diario

Santo Domingo, RD

El empresario mexicano Germán Rosete prepara su entrada en el mercado dominicano a través del grupo inversor Cosmos Global Holding del que es su presidente y principal impulsor. En una entrevista con Lístin Diario, Rosete explica que entre los sectores que analiza para comenzar nuevos proyectos figuran los bienes raíces, nuevas tecnologías y la energía verde. Elogia la estabilidad del Gobierno del presidente Luis Abinader y su voluntad por ayudar e incentivar a la iniciativa privada extranjera que desea invertir en el país.

Cosmos Global Holding es una corporación mexicana fundada hace una década con inversiones, a través de más de cuarenta sociedades, en sectores tan diversos y estratégicos como petróleo, gas, capital riesgo, bienes raíces o nuevas tecnologías. Con intereses también en Colombia y Estados Unidos, Rosete cree que ha llegado la hora de apostar por las oportunidades que brinda el mercado de República Dominicana. “Lo primero que analizamos es que el país tenga un Gobierno estable con un propósito de coadyuvar a la iniciativa privada para invertir. En este caso República Dominicana lo tiene. Nos gusta el Gobierno del presidente Abinader”, asegura.

Uno de los proyectos más avanzados para República Dominicana, según explica Rosete, es la promoción inmobiliaria habitacional, comercial y de oficinas bajo un único concepto. El desarrollo de complejos urbanísticos en zonas de playa que reúnan las tres áreas en un mismo lugar, algo que Cosmos Global Holding ya ha conseguido en México con muy buena acogida en el mercado. En este sentido, los planes de Rosete miran hacia el sur dominicano, donde se ubicará el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales y donde la colaboración público-privada será fundamental y es allí donde “queremos ayudar a que el país caribeño crezca turísticamente”.

Tecnologías en la educación

Por otro lado, el empresario y emprendedor quiere hacer llegar nuevos proyectos de tecnología en la educación a República Dominicana, nuevas plataformas tecnológicas que faciliten el aprendizaje. “Hoy en día nos damos cuenta de que la educación en Latinoamérica está muy retrasada, la manera como tecnológicamente educamos a los niños requiere de mejoras. Hemos estado desarrollando un proyecto, una plataforma tecnológica educativa en donde podemos ayudar a las escuelas privadas y públicas dominicanas a enseñar de una manera mucho más amigable. Como estamos comprobando hoy por la pandemia, el futuro de la educación pasa por el mundo digital”, añade.

En paralelo con su negocio, Germán Rosete no se olvida de su responsabilidad social con respecto a los más desfavorecidos. Preside la fundación mexicana Better People For the World, cuyo programa Ayuda a Vivir ha ayudado a miles de personas que no tienen los recursos necesarios para trasladarse y permanecer en la Ciudad de México para recibir tratamiento médico. Es por ello que Rosete prevé trasladar también este tipo de iniciativas sociales a República Dominicana porque “no me parece justo que, como empresario, sea muy exitoso en una área generando financieramente buen dinero y que, por el otro lado, no tengamos la calidad humana para poder ayudar a otras personas a prosperar en sus vidas”.

La diversificación de los negocios para Cosmos Global Holding es una de las líneas identificativas de su política. “Siempre hemos buscado diversificar para no poner en riesgo nuestro portafolio”, dice Rosete. El sector energético es, por importancia, su principal segmento de inversión, mientras que el tecnológico se ha convertido en el segundo rubro de actividad. “Creemos que el sector tecnológico será el de mayor crecimiento en el futuro, estamos muy interesados en llevar proyectos de tecnología a República Dominicana como ya estamos haciendo en México y en Estados Unidos”, agrega este emprendedor mexicano.