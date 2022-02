Economistas de Alianza País exigen a DGII aplicar ajuste por inflación a personas físicas como manda el Código Tributario

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

La Comisión de Economía del partido Alianza País denunció que el Gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha continuado la "práctica ilegal" de no aplicar el ajuste por inflación a la escala de ingresos que sirve para definir los impuestos de los asalariados, lo que es altamente lesivo para el bienestar de los trabajadores.

El economista Francisco Tavárez, vocero de la comisión refirió que “esta práctica se ha tornado tan lesiva que, en todos los ejercicios presupuestarios, el Ministerio de Hacienda y sus dependencias recaudadoras, incluyen un artículo para que el Estado no le dé cumplimiento a su propia Ley No. 11-92 del Código Tributario Dominicano, en particular su artículo 296 párrafo I.

Tavárez explicó que de haberse aplicado este ajuste desde el 2016, última vez que se actualizaron los montos, la escala exenta se ampliaría de RD$416,220.00, que es la suma que se utiliza actualmente a RD$510,792.00, que es la que legalmente corresponde aplicar como renta básica exenta, a partir de la cual se irían aplicando los porcentajes de tributación que establece el Código Tributario.

Agregó que la DGII no aplica el artículo porque lo que le interesa es incorporar más trabajadores a la base imponible del impuesto, a sabiendas de que se trata de una práctica ilegal y de que con ello se reduce el ingreso disponible de los mismos.

Tavárez señaló que “mediante esta práctica ilegal el Ministerio de Hacienda ha incorporado desde 2016 a más de 102,000 contribuyentes al pago del Impuesto Sobre la Renta a sabiendas que la inflación acumulada desde 2016 asciende a más de 25%, y lo que el gobierno debería es indexar cada año el porcentaje de inflación para liberar recursos salariales y permitir a la población trabajadora encarar las alzas de precios que se vienen registrando en la economía nacional".

Apuntó que “conforme cálculos estimados, el salario que debería regir para definir la frontera de lo exento o tributable, debe ser RD$42,566 y no RD$34,150 como de forma muy conveniente ha establecido la DGII en componenda con el Ministerio de Hacienda".

“Medidas de este tipo lesionan gravemente la equidad y la necesaria justicia fiscal, pues el gobierno de Luis Abinader conserva una estructura de facilidades y privilegios tributarios para los grandes emporios económicos del país en los distintos ramos de la producción”, aseguró el economista.