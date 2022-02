Defensa exdirector Inabie pide MP deposite informe contra su cliente

Laura Castillo

Santo Domingo, RD.

Gustavo de los Santos, abogado de Cecilio Rodríguez Montás, exdirector del Instituto de Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), declaró ayer que el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, tiene una especie de “media tours” ofreciendo declaraciones de su cliente que “pueden caer en la especulación”.

Indicó que lo concerniente en este momento es que la investigación avance, por lo que le invitó a que si posee algún informe lo deposite ante la Procuraduría General de la República.

“Le hacemos un llamado de que colabore con la investigación y la mejor forma de colaborar es que si hay algún informe que no se ha entregado, primero, y que los datos y algún detalle que él tenga no lo maneje públicamente, porque se puede interpretar en contra de cualquier persona y no debe ser”, expresó a la salida del interrogatorio, que por segunda ocasión realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) a Cecilio Rodríguez Montás por presuntas irregularidades en licitación del almuerzo escolar del período 2021-2022 del Inabie.

Indicó que esa acción podría entorpecer la investigación, recordando que su cliente está en disposición de aclarar ante el pueblo dominicano “su seriedad y la forma pulcra que manejó el proceso”.

De los Santos aseguró que Contrataciones Públicas está haciendo su trabajo, por lo que no pone en tela de juicio la “capacidad y seriedad” de Carlos Pimentel.

“Los detalles de la investigación que no lo maneje de manera pública, primero porque la ley no lo protege a eso y segundo, pudiera afectar la investigación”, dijo el abogado de Rodríguez.

Rodríguez fue interrogado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el titular del Pepca, Wilson Camacho. El mismo deberá volver el próximo martes a las 3:00 de la tarde.