Los 10 hoteles de lujo más esperados para 2022

El exclusivo resort con salida al mar renovará la experiencia de hospedaje gracias a los estándares de servicio en este destino. Entre las opciones que ofrecerá se encuentran 56 elegantes suites, así como penthouse de tres pisos, además de una excepcional propuesta gastronómica y de entretenimiento.

Apertura: febrero 2022

9) Emerald Faarufushi Resort & Spa/Maldivas

Una extensa laguna que bordea la isla privada de Raa Atoll contempla la próxima apertura de un hotel de lujo, el cual serán el nuevo miembro en las Maldivas de The Leading Hotels of the World. Un diseño sofisticado y minimalista, con elementos naturales, son parte de lo que les espera a los visitantes a estas villas.

Apertura: mayo 2022.

10) The Peninsula Istanbul/Turquía

Con un diseño de inspiración clásica, la propiedad ofrecerá una serie de tratamientos en su spa en donde la tradición ancestral de Turquía se hará presente, rodeados de hermosas vistas al mar. Este resort está enclavado en un lugar céntrico que permite acceso fácil a los lugares más representativos de la capital del país como la Galata Tower, Galata Bridge y el famoso Sultanahmet District.

Apertura: mayo 2022

Estas son parte de las aperturas de hoteles de lujo que renovarán la propuesta de hospitalidad alrededor del mundo durante los próximos meses.