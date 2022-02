“Estoy preocupado porque nuestro dinero está bloqueado”, el lamento que repiten los clientes de Bancamérica

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

Desconcertados y preocupados se mostraron los clientes de Bancamérica que ayer alrededor de la una de la tarde acudieron a las oficinas el banco y se encontraron con que no estaban ofreciendo servicios.

“En atención a la Segunda Resolución del 28 de enero de 2022 de la Junta Monetaria, los servicios de esta entidad se encuentran suspendidos. Encontrará más información en la página web de la Superintendencia de Bancos…”, dice el aviso colocado en las sucursales.

A los clientes la noticia les tomó por sorpresa y todos dijeron que se acababan de enterar de que el banco será disuelto a través de los medios de comunicación.

“Estoy preocupado porque nuestro dinero está bloqueado”, expresó un caballero extranjero, quien se negó a ofrecer su nombre, que acudió a la oficina principal en busca de respuestas y se encontró con que había sido ocupada por personal de la Superintendencia de Bancos (SB).

“Yo me encontré hoy con que no puedo mover mi dinero”; “De repente no pude usar mi tarjeta”, fueron algunas de las expresiones de las personas que forman parte de los 28,485 clientes de la entidad que operaba como banco de servicios múltiples en el país desde el 2009.

De los 28,485 depositantes, que representan 0.34% del sistema financiero, 15,260 registran balance en sus cuentas y/o instrumentos de ahorro, con un total de RD$ 3,257 millones, de acuerdo a las informaciones suministradas por la SB.

Francisca Matos es una de esos ahorrantes que no pudo usar su dinero y no podrá hacerlo al menos por los próximos 30 días.

“Me preocupa la situación de mi dinero, yo venía a retirarlo porque estaba en el médico e iba a comprar una receta”, expresó desconcertada.

Reacción de los accionistas

Para los accionistas del banco la decisión también fue sorpresiva, pero dicen que están dispuestos a colaborar con las autoridades para que el proceso de disolución sea ordenado, manifestaron mediante un comunicado.

“No compartimos las motivaciones y resultados de esta resolución inesperada y estamos ejerciendo todos los recursos de ley para conseguir su anulación por la vía legal, ya que Bancamérica cuenta con una solvencia patrimonial de activos que respaldan las operaciones regulares diarias y esta decisión no hace justicia a los más de 12 años que hemos trabajado apegados al cumplimiento pleno de las leyes y reglamentos de la República Dominicana, brindando beneficios a nuestros clientes y a la economía del país”, indicaron.

Un documento difundido por la SB indica que el ciudadano venezolano Víctor José de Jesús Vargas Irausquín posee directamente el 35% de las acciones del banco y, a través de la sociedad Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., es titular del 65% restante. Vargas es, a su vez, el presidente de su Consejo de Administración.

Situación del banco

El documento explica que Bancamérica presenta pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores a 2021 ascendentes a RD$851 millones y pérdidas por RD$147 millones durante el último ejercicio (datos a noviembre).

“En adición a estos resultados negativos, la entidad tomó decisiones de negocio que afectaron sus indicadores prudenciales, específicamente su solvencia”, precisa.

Aunque las actuales autoridades se ocuparon del seguimiento a Bancamérica una vez asumieron en agosto de 2020, los primeros requerimientos de medidas correctivas por parte de la Superintendencia datan de mayo de 2019.

El banco fue sometido a un plan de regularización con el plan las autoridades procuraban que la entidad repatriara depósitos mantenidos en entidades vinculadas en el exterior, aumentara el capital y fortaleciera sus métodos de cobranza y controles internos, pero el banco incumplió disposiciones legales y normativas establecidas en el plan.

La Superintendencia precisa que como se trata de un banco cuyos activos representan apenas el 0.13% del sistema bancario, con mínima interconexión, su salida no representa riesgo para el resto de la instituciones financieras.

¿Qué pasará con el dinero?

De acuerdo al documento difundido por la SB, los activos y pasivos (créditos y depósitos) de Bancamérica serán transferidos a otra entidad de intermediación financiera dentro de los próximos 30 días.

El documento explica que aunque el proceso de disolución debe realizarse en un plazo de 30 días, si es necesario ese tiempo puede ser prorrogado por 30 días más.

La precisó que los depósitos están garantizados hasta un monto de RD$1,860,000 (un millón ochocientos sesenta mil) por depositante. Según el organismo, el 98.1% de los depositantes de la entidad tiene ahorros por debajo de este umbral. Es decir que la mayoría tiene su dinero garantizado.

¿Qué pasará con los empleados?

La SB indica que los empleados del banco, que son 149 distribuidos en nueve sucursales, recibirán sus prestaciones laborales conforme lo establecido por el Código de Trabajo y la Ley Monetaria y Financiera.