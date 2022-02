Para debatir en el CES el fideicomiso habría que retirar contrato del Senado

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

El planteamiento del presidente Luis Abinader sobre el fideicomiso de Punta Catalina encontró ayer de frente al legislador de Pedernales, Dioni Sánchez, quien asegura que, basado en la Constitución de la República, eso no será posible.

Según el vocero de la bancada de Fuerza del Pueblo, Dioni Sánchez, si el Gobierno no retira el proyecto del Congreso Nacional, el mismo debe de seguir su curso y ser sometido a debates y discusiones para su posterior aprobación o rechazo, al tiempo que recordó que de acuerdo a lo establecido en la Constitución, los legisladores no tienen la facultad de modificar los acuerdos del Estado.

Explicación

“El Poder Ejecutivo no debe solicitarle al Congreso que lo aplace, porque son dos poderes independientes y no puede solicitar el aplazamiento del conocimiento de un proyecto, sobre todo cuando se trata de un contrato, que no puede ser modificado en el Congreso Nacional…lo que corresponde es que lo retiren del Congreso, mientras tanto será conocido aquí en el Senado con las vistas públicas, que es lo que corresponde”, explicó el senador Sánchez.



Legislación

El literal J del artículo 93 de la Constitución de la República dice que una de las atribuciones del Poder Legislativo es “aprobar o desaprobar los contratos que le someta el Presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2) literal d), así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa”.

El presidente Luis Abinader anunció en su discurso pronunciado la noche del lunes que le solicitará al Senado de la República, la suspensión del conocimiento del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de todos los sectores para “buscar un mecanismo” para el manejo de la “termoeléctrica”; sin embargo ese debate se llevaría en paralelo con el del Congreso Nacional, ya que si el Poder Ejecutivo no retira la pieza del hemiciclo, el mismo debe seguir su curso de orden establecido.

Hasta el momento de redacción de este artículo, la pieza no había sido retirada del Senado, cuya legislatura empieza el próximo 27 de este febrero.

Transparencia

“Si por algo se ha caracterizado mi ejercicio de Gobierno, ha sido precisamente por ser transparente y ofrecer las explicaciones que la población demanda y merece. Como presidente que respeta al pueblo que lo eligió, he escuchado a todos y todas cuando expresan sus opiniones sobre cualquier medida que tomamos, porque lo que ustedes piensan siempre lo vemos como el más valioso aporte para buscar las soluciones que el país requiere”, manifestó el Presidente Abinader al dirigirse al país en su discurso del lunes.