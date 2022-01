La mitad de los empleados esenciales no se sienten valorados por la empresa

EFE

Washington

La mitad de los trabajadores generalmente considerados esenciales en sectores como el transporte, la industria, la hostelería o las telecomunicaciones no se sienten valorados por su empleador, según una encuesta publicada este miércoles por Microsoft.



En su informe anual "Índice de Tendencias del Trabajo", divulgado ayer miércoles por la empresa propietaria del portal profesional LinkedIn, el 51 % de los trabajadores esenciales encuestados que no ocupan cargos directivos dijeron no sentirse valorados.



En concreto, así respondieron el 54 % de estos trabajadores en el sector del transporte; el 53 % en el de la producción de energía; el 52% en el de las telecomunicaciones; el 50 % en el de la industria manufacturera y el 48 % en el de la hostelería.



En el extremo opuesto, únicamente el 20 % de los trabajadores esenciales del mundo de la salud dijeron no sentirse valorados por su empleador, la cifra más baja de todos los sectores, tras dos años de pandemia de covid-19 en los que han desempeñado un papel fundamental.



Por países, los empleados esenciales de Japón son los que menos valorados se sienten (75 %), seguidos de los de Reino Unido (55 %), Australia (52 %) y Brasil (51 %).



Por contra, los indios son los que más valorados se sienten (solo un 23 % de los esenciales dice que no se le tiene en suficiente estima), seguidos de los mexicanos (37 %) y los estadounidenses (44 %).



El sondeo de Microsoft también halló que el 76 % de los empleados esenciales sienten "fuertes vínculos" con sus compañeros de trabajo, pero la mayoría (62 %) considera que sus jefes no priorizan la creación de una "cultura de empresa".



Los tres principales motivos que las personas consultadas adujeron para un hipotético cambio de trabajo fueron, por este orden, ganar más dinero, conseguir un mejor equilibrio entre la vida profesional y la personal y recibir incrementos salariales periódicos.



La encuesta de Microsoft se llevó a cabo entre 9,600 trabajadores esenciales a tiempo completo o parcial de ocho países distintos, y pertenecientes a ocho sectores distintos entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre del año pasado.