Flexibilidad laboral “llegó para quedarse” y salarios aumentarán área tecnológica

Susan Fernández

Forbes Centroamérica

El teletrabajo, la mejora de los salarios en sectores de la tecnología, y las industrias con mayor demanda son tendencias que se observarán durante 2022, señaló la agencia de Reclutamiento Page Group.

Una encuesta realizada por esta agencia mostró datos interesantes relacionados a que las empresas están apostando por el salario emocional, ya que cada vez se interesan más por los trabajadores.

Mejores salarios en 2022

“Se espera un aumento de salario para 2022 para personas con habilidades en tecnología, por ejemplo, y en primeras líneas los colaboradores que tengan destrezas y competencias muy desarrolladas, como inteligencia emocional, adaptación, proactividad y liderazgo estratégico, estas son personas y posiciones que deberían ver su salario incrementado”, comenta João Nunes – Managing director de Michael Page y Page Executive en México y Centroamérica.

Mientras las industrias que van a tener un aumento para el 2022 es la de tecnología (incrementos que puede subir al 20%) y la industria farmacéutica (puede llegar a incrementos del 10%), señala el Estudio Salarial de México y Centroamérica de esta firma.

Y también las posiciones que mayor incremento de sueldo han tenido este 2021 han sido personas relacionadas con la digitalización de las compañías o con tecnología, no solo en empresas de tecnología si no en general.

“Hoy lo que vemos a nivel de Pagege Group es la digitalización, la utilización de plataformas, como se interactúa con los consumidores y con los canales de distribución principalmente en el e-commerce se incrementarán”, señala Nunes.

Empleos Centroamérica

Se observó que entre las posiciones con tecnología y digitalización han tenido incrementos salariales más altos en 2021. Pero otro de los hallazgos que se vieron en el Estudio en términos de salarios en Centroamérica es que hoy día las posiciones más demandadas y con incrementos salariales son directores de tecnología, todo lo relacionado con datos, y áreas de operaciones, financieros e industrias de direcciones.

Para el vocero de Page Group: “Algo que observamos es que las compañías buscan más en el talento de Centroamérica que cuenten con habilidades y competencias como: inteligencia emocional, adaptación, proactividad y liderazgo estratégico; son muy interesantes estas conclusiones que podemos ver en la región ya que han reaccionado muy bien a la pandemia y permitido actuar al mismo tipo de necesidad de ese perfil, de competencia, con la que cuentan los mercados más avanzados del mundo”.

Se observó que una compañía y varios sectores distintos que no lograron incrementar su proactividad, son compañías que terminaron bajando el sueldo a sus empleados o cerrando porque no logran ser competitivos, las compañías que logran ser competitivas la tendencia no sería bajar los salarios.

Hay sectores o compañías que tienen puestos más manuales actualmente hay una tendencia a extinción de puestos de empleo más que a una bajada de salarios, agrega la firma.

En general señalan los datos del Estudio que todo el talento de gerencias altas y medias direcciones no han sido afectados mucho por el desempleo por la pandemia, el mercado en Centroamérica es un mercado bastante amplio, no se ha visto algo considerable en ese tema.

Teletrabajo y salario emocional

El 49% de las personas que han contestado el Estudio comentan que van a tener un esquema flexible para 2022 entre casa y oficina, solo el 18% va a trabajar desde la empresa, y un 26% desde su hogar claramente tendencia abierta.

El 62% de las compañías van a permitir y desarrollar modelos de trabajo flexibles para el próximo año, las compañías no solamente han contestado a esta iniciativa por la pandemia del work from home, más bien ya ven una estrategia actualmente de este modelo.

En cuanto al salario emocional y salud mental un 59% de las personas declararon sentirse respaldas por sus compañías en este tema, desde inicio de la pandemia, ya que las empresas donde laboran les apoyan, y hacen que sus trabajadores se sientan tranquilos en ese aspecto cada vez más.

En cuanto a trabajo como experiencia de vida el 59% de las personas están en búsqueda activa de empleo, significa que para 2022 va haber un mercado de empleo significativamente cambiante y va haber mucha rotación y movimientos, debido a que las personas buscan más desarrollo profesional.

Mejor colaboración con sus colaboradores, sienten que después de la pandemia se ha perdido la colaboración que existía previo a la llegada del COVID-19, por lo que las compañías tendrán un cambio importante de personal.