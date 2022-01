Empresariado dice hay que esperar la semana próxima para determinar ausentismo laboral

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

Para el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), tal y como han confirmado las autoridades, el país está atravesando una quinta ola de Covid-19, pero hay que esperar a la semana próxima cuando deberán normalizarse las actividades, pasada las festividades, para poder determinar ausentismo laboral.

De igual modo, pide a la población acudir a los centros de vacunación a ponerse la tercera dosis para enfrentar esta ola de infecciones. Asimismo recomendó el presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), Celso Juan Marranzini.

César Dargam, quien habló a nombre del Conep, dijo que se está en una quinta ola, pero no hay alarma de casos letales.

Hablaron por el sector de la construcción el ex presidente de la Acoprovi, Fermín Acosta, y el empresario de la construcción José Antonio Bisonó, quiénes también afirman que producto de las festividades aún no se puede medir ausentismo en ese sector que, además trabaja generalmente al aire libre y cumpliendo los protocolos.

El expresidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), explicó en su empresa del sector de la construcción hay registradas varias ausencias por enfermedad, pero todavía no puede medir el efecto de la gripe y el Covid-19 ahora debido a que en esta semana regularmente los trabajadores que se reintegran son pocos

De igual modo, el empresario de la construcción, Juan Antonio Bisonó, adelantó que en el sector lo ayuda mucho que las actividades son aire libre en su mayoría.

“En cuanto al personal de oficina pues estamos tomando medidas para reducir el personal presencial en la medida que sea necesario”, sostuvo.

Conep

Dargam dijo que son múltiples los factores que han incidido en un aumento considerable de contagios en las últimas semanas. La mayoría de casos son de variantes del virus con efectos muchos más leves, y atenuados por la vacunación en gran parte de la población.

Sin embargo, lo más importante en este momento es insistir con la vacunación de la población, y completar el esquema de tres dosis. Asimismo, reforzar con mayor disciplina el uso de mascarilla y distanciamiento. Continuar el monitoreo de los indicadores del sistema sanitario (incluyendo ocupación hospitalaria, atención UCI y defunciones), hasta ahora sin variación de alarma. Atendiendo recomendaciones de expertos y organismos internacionales, evaluar periodos de cuarentena reducidos.

Reiteró que las festividades navideñas dificultan determinar con exactitud el ausentismo, lo cual debe normalizarse a partir de próxima semana.

AIRD y vacunación

Marranzini explicó que la aparición de esta nueva variante más contagiosa coincide con fechas festivas en casi todos los países, lo que ha facilitado más su propagación y por ende generado esta nueva ola de contagios a nivel mundial.

“Aún no tenemos un levantamiento del ausentismo, pero es notablemente mayor en algunas industrias debido al aumento de casos en todo el país, como se puede ver claramente en las cifras que reporta diariamente el Ministerio de Salud Pública”, indicó el presidente de la AIRD.

Asegura que el Gobierno hasta ahora ha gestionado satisfactoriamente la pandemia y las cifras lo demuestran sobre todo cuando nos comparamos con otros países en aspectos como letalidad, ocupación de camas y UCI, apertura de la economía y reactivación entre otros. En todos estamos entre los mejores países del mundo.

Indicó que será a partir de la semana próxima cuando podrán evaluar con más efectividad ese tema.

Por eso ante esta nueva ola estamos optimistas de que se están tomando las medidas correctas y en ese sentido para que se logre controlar lo antes posible este nuevo aumento de casos en el país, apoyamos que los colaboradores se sigan vacunando con las dosis establecidas por el Gabinete de Salud (tercera y cuarta dosis), y que se exija el uso estricto de mascarillas y certificado de vacunación para entrar a lugares públicos y centros de trabajo.

En el caso de las industrias, dijo, los protocolos implementados desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 han sido efectivos y los mismos incluyen distanciamiento en lugar de trabajo, higiene, uso de mascarilla y el fomento del teletrabajo para bajar la densidad de personas en las áreas de trabajo, sobre todo en este momento de rebrote. También se promueve que se hagan pruebas periódicas al personal.

Es un momento en que una vez más sector público, sector privado, sectores sociales, laborales, religiosos y ciudadanía en general debemos hacer el mayor esfuerzo conjunto para vacunar todas las personas que aún no se han vacunado o le faltan dosis por aplicar, se haga uso estricto de mascarilla y se eviten a todo lugar aglomeraciones de personas y reuniones sociales innecesarias hasta poder controlar este nuevo rebrote de manera que el mismo no genere más fallecimientos y no impacte negativamente las economía nacional.

Acoprovi

La Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) manifestó que mantienen la exhortación a sus asociados para que adopten las medidas sanitarias necesarias para reducir la propagación del virus de la gripe o variantes de la Covid-19.

“Además, estamos recomendando que los que se encuentren enfermos no acudan a sus lugares de trabajo”, afirmó

A requerimiento de este medio la Acoprovi dijo que país hay un nuevo repunte. "Nos encontramos en un nuevo repunte y ola de virus, por lo tanto, creemos que es importante vacunarse, seguir implementando medidas de distanciamiento físico en los puestos de trabajos en lugares cerrados y abiertos, el uso de mascarillas y equipos de seguridad requeridos, así como también disponer de facilidades para las medidas de higiene, como lavado y estaciones de desinfección de manos”, agregó.

Infecciones

En el país, se registra un nuevo récord de 5,201 casos positivos al SARS Cov-2, mientras la variante Ómicron sigue su acelerado curso en todo el territorio nacional.