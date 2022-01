Al cierre de diciembre menos de la mitad de los vehículos tenía renovado el marbete

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD.

Faltando poco más de un mes para que finalice la temporada de renovación de marbetes, menos de la mitad de los propietarios de vehículos hábiles para renovar había completado el proceso.

Al 29 de diciembre se habían renovado 632,735 marbetes de un total de 1.5 millones de vehículos disponibles, según los datos proporcionados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

A pesar de que la renovación se puede hacer de manera virtual, la mayoría de la gente que ha renovado hasta ahora lo ha hecho de forma presencial. 535,524 de las renovaciones se han efectuado a través de las entidades financieras autorizadas; 72,200 en el portal web de la DGII y 25,011 mediante las oficinas de la institución.

Se recuerda que el período para la renovación electrónica finaliza el domingo 16 de enero. A partir de ahí se mantendrán disponibles, hasta el 31 de este mes, alrededor de 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional.

Recaudaciones

Con las 632,735 renovaciones que se habían realizado hasta el 29 de diciembre, la DGII recaudó más RD$1,062 millones.

Transportistas

Ayer la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) informó que casi la totalidad de sus afiliados ha renovado su marbete, por lo estiman que este año no será necesario solicitar prórroga a Impuestos Internos para la renovación.

Según un comunicado de la organización, sus miembros más del 85% de sus afiliados ha logrado renovar en un tiempo record.

A la vez el vocero de Conatra, Mario Díaz, solicitó a los transportistas del gremio que aún no han renovado sus marbetes, que a partir de la primera semana de este mes concluyan ese proceso para que se eviten inconvenientes.

“Advertimos a nuestros afiliados que de ninguna manera solicitaremos prórroga para la renovación a la DGII y que además nosotros tampoco permitiremos que ningún vehículo afiliado circule sin cumplir ese requisito de ley”, precisa la nota de la organización.

Sanciones

El plazo establecido por la DGII para la renovación del marbete sin recargos (periodo hábil) es desde el 02 de noviembre del 2021 hasta el 31 de enero del 2022 inclusive.

Quienes para esa fecha no hayan renovado deberán pagar RD$2,000; para quienes no han renovado el marbete del año anterior (2020-2021) el monto de la sanción es RD$2,100; y los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores deben pagar un recargo de RD$3,100.