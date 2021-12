Llega a Puerto Plata el crucero Odisea del Mar, uno de los más grandes del mundo

Edgar Lantigua

Puerto Plata, RD

El Puerto Turístico Taino Bay recibió este jueves el crucero Odisea del Mar, Odyssey of the Sea, the Royal Caribbean Cruise Lines, considerado uno de los barcos de cruceros más grande del mundo.

El crucero procedente de Fort Lauderdale, Florida, tiene capacidad para 4.805 pasajeros que se alojan en 2.137 camarotes y una tripulación compuesta por 1.551 personas, la embarcación tiene 348 metros de eslora por 41 metros de manga y 16 cubiertas, por lo que forma parte de los grandes mega cruceros que surcan los mares en la actualidad.

En esta ocasión la embarcación transporta dos mil 647 pasajeros y mil 514 tripulantes, dadas las condiciones prevalecientes en el mundo.

Decenas de personas se apostaron en la puntilla del Malecón a observar la impresionante embarcación atracada en el puerto, inaugurado el pasado 15 de diciembre y que junto al puerto Amber Cove de Carnival Cruise Corporation, convierten a Puerto Plata en la capital del turismo de cruceros del país, en adición a esta provincia tanto La Romana, como Samaná y Santo Domingo reciben cruceros con mayor o menor frecuencia.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, destacó la importancia de la llegada de estas embarcaciones al puerto de Taino Bay, inaugurado hace dos semanas por el presidente Luis Abinader, y en especial para la dinamización de la actividad comercial de la región norte.

“Para nosotros como Autoridad Portuaria es de gran orgullo y satisfacción saber que en solo 15 días hemos recibido más de diez embarcaciones de cruceristas y miles de visitantes que vienen a dinamizar la economía de nuestra región norte. Es muestra del trabajo mancomunado y de cómo las alianzas estratégicas entre el sector público y privado dejan de inmediato sus frutos” resaltó Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria.

La recién inaugurada terminal multipropósito ha recibido unas 11 embarcaciones con la “Odyssey of the Seas” y se espera que este viernes 31 de diciembre llegue la embarcación No.12.

Taino Bay es un proyecto multi propósito, gerenciado por ITM GROUP y supervisado por la Autoridad Portuaria, que permitirá el atraque de buques de cruceros, de contenedores y de carga de productos y que crea más de 1.500 empleos directos y más de 3.000 empleos indirectos para toda la zona norte del país caribeño.