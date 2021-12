¿Compras en internet por primera vez? Necesitas registrarte en el RUA

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Soy joven, mi edad lo reafirma, pero en cuestiones de compras por internet, siempre tenía que pedirle el favor a algún amigo, a mi esposo o a mi papá.

Hace varios años me había registrado en un courier reconocido del país, pero no le di uso hasta hace unos días, cuando me di cuenta que algo que quería comprar me sale más barato en la misma tienda ubicada en Estados Unidos que comprándolo aquí.

Eran las 10:00 de la noche y a mi esposo se le había perdido la información de su casillero en el mismo courier en el que estoy registrada. Recordé que tenía una cuenta afiliada y entré a mi correo a buscar los que entraron a mi bandeja cuando me registré en el 2016.

Busqué la dirección del courier en Miami y realicé mi pedido. Estaba súper feliz porque ya iba a recibir mi mercancía cuando me mandaron un correo desde la tienda de que ya mi artículo estaba camino a Miami.



A los pocos días, me llegó un correo electrónico del courier de que ya habían recibido mi pedido en Miami y yo más emocionada todavía, sin embargo, a los cinco minutos me llegó otro correo informándome que mi mercancía en transito será retenida en Aduanas ya que mi cuenta no está registrada en la Dirección General de Aduanas (DGA) como usuario del servicio courier (RUA), por lo que debía registrarme y luego enviar un correo confirmando que lo hice.

Si eres de los que también vas a pedir por primera vez en internet, esta información será útil para ti para que tus pedidos lleguen a tiempo.

El RUA, según el portal de Aduanas, es una herramienta con el propósito de salvaguardar los derechos del usuario de los servicios couriers y agilizar el despacho de sus compras por internet.

La entidad agrega que el RUA es el registro que debe hacer en la plataforma de la DGA toda persona que compra por internet y utiliza el servicio de despacho expreso o Courier.

Se trata de un formulario en línea, que debe ser completado con la información general del usuario y algunas preguntas básicas que definen si el servicio se utiliza para compras personales o comerciales. En este último caso, abre opciones para elegir los renglones que correspondan, tantos como sea necesario.

Este registro surgió como una respuesta al decreto 402-05 que aprueba el Reglamento para el Despacho Expreso de Envi´os.

Según Aduanas, la entidad registra casos de usurpación de identidad, en los que se ha utilizado, con desconocimiento del titular, la cédula de un usuario para las compras fraccionadas de mercancía con propósito comercial, no solo dañando su historial sino incurriendo en un delito penalizado por la ley.

Qué y porqué de la norma

La Norma General 01-2018 fue puesta en vigor en abril del 2018, como respuesta a las irregularidades que se producen por esa vía, cuando usuarios introducen al país mercancías con fines comerciales de manera fraccionada para evitar llegar al tope de los 200 dólares estadounidenses y beneficiarse de la exención de impuestos.

El concepto de fraccionamiento, en este caso, se aplica a la mercancía de un mismo tipo y en cantidades tales que, obviamente, dejan claro que no es para uso personal; para ello los comerciantes que violan sus deberes utilizan cuentas e identidades distintas, pero reales, con o sin consentimiento de esas personas, infringiendo sus derechos, asegura Aduanas en su portal web.