Ministro de Economía: "Estamos haciendo un ejercicio para que el dinero vaya a donde realmente se necesita"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, manifestó que el Gobierno se encuentra trabajando en un sistema para que el presupuesto nacional se realice en función de lo planificado por el Gabinete Económico del Poder Ejecutivo.

"La planificación antes era un libro, hoy es un proceso, hoy es una plataforma, hoy es un continuo y eso es lo importante, eso es lo que estamos haciendo, en donde todo el sistema de presupuestación se haga en función de lo planificado. Anteriormente la planificación y la presupuestación iban separadas, ahora estamos haciendo un ejercicio que garanticen que vayan juntas, para que el dinero vaya a donde realmente se necesita", explicó Ceara Hatton.

Las declaraciones del ministro se realizaron en la actividad en donde el Poder Ejecutivo presentó el denominado "Plan Nacional Plurianual del Sector Público" (Pnpsp) 2021-2024", aprobado por el Consejo de Ministros y donde se dieron a conocer las herramientas diseñadas para la articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a implementar.

Este encuentro fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien le solicitó al Ministerio de Economía que a partir del año venidero se encargue de dar un seguimiento “más cercano y sistemático” a la ejecución de las prioridades de gobierno.

"También se fracasa si no se presupuesta sobre lo planificado, si no se le da seguimiento y si no se monitorea lo que se ejecuta", exclamó él mandatario al momento de dar las palabras principales del acto que se celebran bajo el marco del "Encuentro Nacional de Planificación y Gestión Pública en el Gobierno del Cambio”.

De acuerdo con el comunicado oficial del acto, el Pnpsp se estructuró tomando como punto de partida el Programa de Gobierno del Cambio e identifica como su objetivo central mejorar la calidad de vida de la gente.

"Esas políticas están alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y con las metas priorizadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", señala el documento.

De su lado, el viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Pavel Isa Contreras, fue el encargado de presentar un resumen de los compromisos de la articulación y la planificación.