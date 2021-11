País espera reducir efecto invernadero un 27% al año 2030

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD.

En los temas medioambientales hay soluciones de país, de desertores y de individuos, por lo que cada país decide qué va a hacer para mitigar y adaptarse al cambio climático y cuál será su compromiso.

Por eso, República Dominicana elaboró sus metas de gestión ambiental hace varios años que actualizó en diciembre de 2021 y se encuentra en la elaboración de un plan de acción articulado con la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030.

Según la oficial de Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Morales, el país aumentó la ambición de la meta de nación de reducir de un 25% a un 27% las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Ahora, ¿qué significa ese 27%? Que el sector privado, a través de las políticas públicas, va a tomar acciones para cambiar la matriz energética y que como resultado, las emisiones van a bajar, donde van a haber cambios en las decisiones del uso de la tierra, se van a tomar acciones no solo de mitigación, sino de adaptación que es aprender a vivir con esos cambios de una forma menos vulnerable”, explicó Morales.

Morales comentó que las contribuciones a nivel nacional (NDC, en inglés) marcan el compromiso país que tiene República Dominicana, que es justamente la meta de reducir a 27% los efectos invernaderos, del cual 20% está supeditado a acceso a financiamiento, pues uno de los reclamos que existen en la comunidad de países es que para poder hacer esos cambios hace falta dinero y si esos recursos no están disponibles, los estados seguirán teniendo una meta, pero no van a dar pasos igualmente necesarios.

Del 7% restante, indicó Morales, el 5% proviene de compromisos del sector privado dominicano y el 2% corresponde al sector público.

La directora ejecutiva de Guakía Ambiente, Michela Izzo, añadió que la efectividad de las políticas climáticas supone un enfoque de empoderamiento, por lo que consideró “interesante” que se cree un enlace con el trabajo que junto con el PNUD se ha estado haciendo con los grupos comunitarios.

“Es un tema central la efectividad de los fondos de cooperación porque hay una realidad y es que no se pueden duplicar esfuerzos si ya hay estructuras que están en curso en el territorio y por eso es importante que desde las autoridades nacionales que canalizan los recursos haya una orientación clara de cómo optimizarlos”, puntualizó Izzo en el encuentro encabezado por el director del Listín, Miguel Franjul, y la editora de la sección de Economía, Cándida Acosta.

Crear conciencia

La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), María Alicia Urbaneja, argumentó que las personas tienen que saber el riesgo que está corriendo, que hay que hacer cambios y que las empresas asociadas a esta entidad es un público que está consciente de las transformaciones medioambientales que se deben hacer, pero no son la muestra real del país.



“Hay que generar conciencia en esa gente que no les pasa por aquí (señalando su cabeza) el tema y que se ponen a rezar para que el ciclón se vaya, cosas que para nosotros son obvias, pero para el otro no lo son.

El rol de los medios de comunicación es edificar, que la gente entienda que hay un riesgo ya, además de que es una responsabilidad de todos porque es la única manera de hacer cambios porque muchas políticas públicas, muchos NDC, pero eso es el empoderamiento”, reveló Urbaneja.



Situación rural

Morillo, quien está a diario en el campo, consideró que hay que buscar una manera de concientizar al dominicano desde lo rural, ya que existe un deterioro de los ríos del país, citando el caso de Río Yuna, que representa el 80% de la producción de arroz.



“Estamos hablando de seguridad alimentaria y de un cambio climático progresivo en la zona rural, donde los cultivos que se tenían que dar de 500 metros para abajo ya se están dando en los 600 metros sin problemas”, enfatizó.



Añadió que aunque los rurales son la minoría tienen una responsabilidad y se debe tomar en cuenta que en zonas donde antes no había “mosquitos”, ya los hay, situación que pone a la gente en alerta.

Compromisos

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26) se hicieron compromisos de financiamiento y respecto a los bosques, además de que por primera vez se habla de canalizar recursos a los grupos indígenas y a las comunidades locales, de acuerdo con las especialistas que del PNUD, y Ecored.

Encuentro

María Eugenia Morales habló durante un encuentro en el Listín Diario junto a la directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), María Alicia Urbaneja, la directora ejecutiva de Guakía Ambiente, Michela Izzo y la representante de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso de Bonao de la Cuenca Alta del Río Yuna, Stephany Morillo.