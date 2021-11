Australia dice que venderá carbón por "décadas"

AFP

Sídney, Australia

Australia dijo el lunes que venderá carbón por "décadas en el futuro", después de rechazar un pacto destinado a eliminar gradualmente ese combustible fósil contaminante para combatir el cambio climático.

En Glasgow, Reino Unido, más de 40 países se comprometieron a eliminar el uso de carbón en las próximas décadas. El mismo se firmó durante la cumbre climática COP26 que busca reducir el calentamiento del planeta a entre 1,5 y 2 grados Celsius.

Australia no firmó el compromiso, al igual que otros grandes países consumidores de carbón como China y Estados Unidos. "Hemos dicho muy claramente que no cerraremos minas de carbón y no cerraremos plantas energéticas a carbón", dijo el ministro australiano de Recursos, Keith Pitt, a la red nacional ABC.

Pitt aseguró que el carbón de su país es de los de mayor calidad en el mundo. "Es por eso que seguiremos teniendo mercados por décadas en el futuro, y si ellos lo compran... pues nosotros lo venderemos", agregó.

El ministro sostuvo que la demanda de carbón crecerá hasta 2030. "Si no ganamos ese mercado, otros lo harán", indicó.

Australia es uno de los mayores productores mundiales de carbón y gas natural, pero también ha sufrido los efectos del cambio climático con sequías, inundaciones e incendios forestales.

El gobierno del primer ministro Scott Morrison reveló en octubre la meta de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, pero el plan fue criticado por falta de detalles y depender de avances tecnológicos aún desconocidos.

Pitt dijo que unos 300.000 empleos en Australia dependen del carbón. Pero algunos grupos mineros de Australia, como BHP, han dicho que dejarán de extraer el contaminante combustible.