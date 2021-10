Aseguran demanda de combustibles de Haití a RD "no provocaría escasez"

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Matos, aseguró este martes que el hecho de que haitianos compren combustibles en República Dominicana debido a la crisis y escasez que vive el vecino país, no quiere decir que esto afectaría la demanda en la nación dominicana.

“La cantidad que se está vendiendo no es suficiente para que se desabastezca el país. Refinería está haciendo muy buen trabajo con el tema del suministro”, expresó Matos sobre la situación de los ciudadanos haitianos, que al no conseguir combustible en su país, vienen a República Dominicana a adquirir los derivados del petróleo y luego los revenden a precios elevados o le dan uso.

Según Matos, se han aumentado aproximadamente 5,000 galones extras a lo que se vende normalmente debido a la compra por parte de los haitianos.

“Eso es un tema hasta humanitario porque si le cerramos la llave podríamos provocar hasta una avalancha hacia el país (…) Es conveniente que poco a poco le vayamos dando el servicio porque si no nos puede traer un desorden en la frontera. Lo único que tratamos de que sea algo organizado, y claro está, de que nuestras estaciones no se desabastezcan”, manifestó Matos.

El representante de Anadegas señaló que este tema está en control de las estaciones de combustibles y que trabajan en base a inventarios, por lo que si ven que se sale de control, se va a regular conjunto con las autoridades.

Añadió que los pueblecitos haitianos que están cerca de la frontera son los que están abasteciéndose. “No es Haití entero. No creo que se salga de control, pero si llegara a pasar, nosotros estamos para eso”, puntualizó Matos.

Las provincias fronterizas son agrícolas, por lo que Anadegas aclaró que ellos venden día a día combustible en garrafones para la agricultura, no solo para Haití.

Agregó que lo que hay que tener es vigilancia y estar en constante coordinación con las autoridades, “pero identificar quién se va a llevar el combustible a ese país, es casi imposible”.

Matos recordó que por razones de humanidad no se puede permitir que ese pueblo llegue a un punto de carencia y a la desesperación.

“Nosotros no podemos cerrar las estaciones porque les quitamos el servicio a los dominicanos y hay que tomar en cuenta que no todo el combustible que se vende en garrafón es a los haitianos”, argumentó.

Matos especificó que Anadegas tiene garantizado el abastecimiento de las estaciones de la línea fronteriza y está en coordinación con el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) para cualquier momento en que haya que tomar una decisión.

“Es poco tiempo”

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, comunicó que lo que se ha hecho a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustible (CECCOM) es empezar a ser proactivos y que está situación se maneje con niveles razonables de normalidad.



“Por eso es que se ha visto que el CECCOM ha tenido presencia en las estaciones. Al final, nosotros no tenemos noticias de que haya nada de que alarmarse ni mucho menos, pero el Estado tiene la obligación de actuar previo a que hayan situación incomodas y que se vayan tomando acciones preventivas para ir viendo, no más de ahí”, aclaró Pérez Fermín.

Declaró que es muy poco tiempo, ya que fue este lunes donde empezó a verse una afluencia un poco más intensa de lo normal, por lo que tendría que pasar un poco más de tiempo para poder medir el impacto.

“Todavía no sabemos si es tan inusual esa situación. Para poder constatar ese aumento hay esperar. No tenemos noticia de que hay algo anormal, puede ser un poco más alto, pero no es que hay un peregrinaje o una situación fuera de control. Yo no sé mañana, pero hasta este momento lo que hay es un incremento de la afluencia de personas comprando combustibles. Nada que nos lleve a un escenario de descontrol, hasta hoy”, refirió el viceministro del MICM.

Pérez Fermín añadió que ya lo que está ocurriendo en Haití son las autoridades de esa nación quienes tienen que dar respuesta a ello, destacando que la información que se maneja en el MICM es la misma que ha difundido la prensa.

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) respondió a este medio que es una empresa de importación y refinación de petróleo y que solo comercializa a los distribuidores, que son quienes se encargan de que los combustibles lleguen a los consumidores y a las estaciones de combustibles.