Macarrulla: no hay definición sobre modelo reforma fiscal

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseguró que al día de hoy no hay nada definido respecto a una reforma fiscal, sin embargo, precisó que se están evaluando alternativas, consultando a todos los sectores y el Gobierno irá oportunamente al Consejo Económico y Social (CES).

Dijo que el Presupuesto Nacional del 2022 ya fue sometido al Congreso con sus soportes, además de que se están evaluando y tratando de hacer correcciones a las distorsiones en la arquitectura tributaria.

Destacó que cuando se analiza el comportamiento de los ingresos del país, descansa básicamente en cuatro sectores, y muchos sectores no tributan, un problema que se tiene que resolver en algún momento.

“No digo que se tenga que hacer en este momento, por eso estamos evaluando para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiera, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual.

La versión de reforma fiscal que salió en los medios no se corresponde con la realidad, no tenemos un producto elaborado y no se han contemplado figuras como las que salieron en esa versión”, refirió el ministro Macarrulla, durante el almuerzo del grupo El Caribe – CDN.