OMC cree que problema de suministros en comercio global durará "varios meses"

EFE

Londres

Los problemas en la cadena de suministros global pueden durar "varios meses" debido a un desajuste entre oferta y demanda, así como a la escasez de contenedores, alertó este martes la directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.



En una entrevista publicada en el diario "Financial Times", Okonjo-Iweala indica que los estímulos económicos que han inyectado muchos países para superar la parálisis de la pandemia han contribuido a disparar la demanda de los consumidores.



"Cuando hablo con los empresarios, hay cierto pánico sobre el impacto este año en la cadena de suministros", afirmó la directora general de la OMC, que subraya que las compañías navieras no habían anticipado la fuerza de la recuperación económica pospandemia.



"Redujeron la disponibilidad de contenedores y los almacenaron (durante la pandemia) en los lugares equivocados, así que ahora no hay suficientes", sostuvo.



La responsable del organismo internacional alertó al mismo tiempo de que las diferencias en los ritmos de vacunación de distintos países han creado una recuperación mundial de "dos niveles", lo que agrava las fricciones en los flujos globales de comercio.



Los países ricos "han vacunado a más del 50 por ciento de su población y han aplicado estímulos fiscales de miles de millones de dólares, por lo que están en una mejor senda hacia la recuperación respecto a los países más pobres", señaló.



Okonjo-Iweala se mostró con todo optimista sobre la posibilidad de que una guerra comercial entre Estados Unidos y China golpee al crecimiento global.



"Al escuchar la retórica de ambos países puede percibirse una falta de acoplamiento, pero las pruebas que vemos sobre el terreno respecto al comercio no respaldan esa teoría", considera la directora de la OMC.



Considera, además, que incluso si las grandes potencias del mundo trataran de reducir su dependencia comercial mutua encontrarían dificultades. "No es tan fácil desmantelar las cadenas de suministro, en muchos productos son enormemente complejas", afirmó.