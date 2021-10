Comerciantes advierten la libra de cebolla podría volver a costar más de RD$100.00 por escasez

Santo Domingo, RD

La Federación de Comerciantes Unión Económica (FCUE) denunció que en el país ya hay una escasez de cebolla, por lo que reiteraron que es necesario que el Gobierno autorice a los comerciantes detallistas los permisos de importación para así evitar una posible alza del producto en los próximos meses.

Aseguraron que es mentira que hay, según los productores, abundancia de cebolla en el país, y que de no importarla su precio podría volver a ser de más de RD$100.00 la libra.

“No hay cebolla, no hay abundancia de esta. Si no se otorgan los permisos de importación para diciembre no habrá y la poca que se venda tendría un precio superior a los RD$100.00 la libra, como en tiempos anteriores”, señaló Julio López, presidente de la FCUE.

Dijo que hay una situación preocupante porque se está engañando al presidente Luis Abinader, quien ha dado gran apoyo a la producción nacional a través del ministro de Agricultura Limber Cruz, ya que el Gobierno les compró la producción completa a los productores.

“La cebolla el Gobierno la compró a través del Ministerio de Agricultura, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y el Banco Agrícola a los productores, y ellos ahora dicen que tienen abundancia de cebolla, sin embargo, en el comercio mayorista y minorista no tenemos cebolla”, explicó López.

Dijo que ahora la cebolla cuesta RD$50 la libra en los colmados y RD$45 en los supermercados, pero que el precio está subiendo constantemente.

Cuestionó el porqué si hay abundancia de cebolla en los campos, como dicen los productores, el precio de ha estado subiendo.

Calificó de vandalismo el botar los productos agropecuarios, por lo que entiende que es una maniobra de un grupo para sacarle dinero al Estado.